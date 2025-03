video suggerito

Europa League, il tabellone dei quarti e gli incroci in semifinale: il calendario In attesa di scoprire il destino delle squadre che si qualificano per i quarti di finale di Europa League, il tabellone verso la finale del 21 maggio a Bilbao è delineato da tempo. Tra il 10 e il 17 aprile si giocano i quarti, poi le semifinali tra l’1 e l’8 maggio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Anche l'Europa League entra nel vivo della fase ad eliminazione diretta in cui sono presenti ancora due italiane, la Lazio e la Roma. Il cammino verso la finale che concluderà l'edizione 2025 allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna, mercoledì 21 maggio. In un tabellone già delineato nel suo insieme con gli incroci che attendono le squadre classificate.

In attesa di scoprire i destini di chi si qualificherà da questa sera ai quarti di finale, gli incroci che accompagneranno le squadre che riusciranno a proseguire il cammino in Europa League è già da tempo delineato. Occhi però puntati, ovviamente sulle due italiane che hanno tutte le carte in regola per passare i rispettivi turni. La Roma contro i baschi dell'Athletic Bilbao e la Lazio contro il Viktoria Plzen. Per gli uomini di Baroni questa sera, alle 21:00, return match all'Olimpico, di fronte al proprio pubblico dopo il match d'andata finito 2-1 per Zaccagni e compagni; per la Roma, dalle 18:45, trasferta spagnola dopo il successo in casa per 2-1.

Dopo gli esiti dei quarti di finale, spazio ai quarti e alle semifinali. I primi si disputeranno tra il 10 e il 17 aprile mentre le seconde andranno in scena tra l'1 e l'8 maggio 2025. Con le classiche gare di andata e ritorno, con i seguenti incroci già stabiliti dal sorteggio effettuato a conclusione della prima fase a girone unico.

Quarti di finale (10-17 aprile)

La vincente della seconda partita è quella che giocherà il ritorno in casa nei quarti di finale:

Bodo Glimt/Olympiacos vs Viktoria Plzen/Lazio (1)

AZ Alkmaar/Tottenham vs Ajax vs Eintracht Francoforte (2)

Fenerbahce/Rangers vs Roma vs Athletic Bilbao (3)

Steaua Bucarest/Lione vs Real Sociedad/Manchester United (4)

Semifinali (1-8 maggio)

La seconda squadra giocherà il ritorno in casa:

Vincente 2 (AZ Alkmaar/Tottenham vs Ajax vs Eintracht Francoforte) vs Vincente 1 (Bodo Glimt/Olympiacos vs Viktoria Plzen/Lazio)

Vincente 3 (Fenerbahce/Rangers vs Roma vs Athletic Bilbao) vs Vincente 4 (Steaua Bucarest/Lione vs Real Sociedad/Manchester United)