Europa League e Conference oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Giovedì 30 novembre si giocano le partite della quinta giornata di Europa League e Conference League. Diretta tv e streaming su Sky e Dazn per Atalanta-Sporting (ore 18:45), Servette-Roma (ore 21:00) che sarà visibile in chiaro anche su Tv8, Fiorentina-Genk (ore 21:00).

La quinta giornata dei gironi di Europa League e Conference League si gioca oggi, giovedì 30 novembre, con le partite suddivise in due slot orari (18:45, 21:00). Atalanta, Roma e Fiorentina le squadre italiane impegnate nei rispettivi gironi in un turno decisivo per chiudere la qualificazione agli ottavi, piazzandosi prime ed evitando la coda dei playoff nei sedicesimi.

In Europa League la squadra di Gasperini, reduce dal successo con lo Sturm Graz, è la prima a scendere in campo: alle 18:45 affronta al Gewiss Stadium di Bergamo lo Sporting forte del primato nel Gruppo D (10 punti), del vantaggio sui portoghesi secondi (+3) e del beneficio dello scontro diretto vinto all'andata (1-2). Alle 21:00 toccherà ai giallorossi di José Mourinho ospiti del Servette nel match valido per il Gruppo G: capitolini a pari punti con lo Slavia Praga (9, dopo il ko nell'ultimo turno) e costretti a vincere per evitare i calcoli della classifica avulsa così da stabilire il primato nel girone e l'accesso diretto agli ottavi.

In Conference League la Viola di Italiano può far valere il fattore campo per battere il Genk dopo il 2-2 beffa in Belgio che ha frenato la corsa in testa al Gruppo F. Fiorentina a quota 8 in classifica grazie alla vittoria sul Cukaricki, +2 sui belgi e sul Ferencvaros: un successo metterebbe in rampa di lancio i toscani che, complice un passo falso degli ungheresi, potrebbero addirittura festeggiare primo posto e qualificazione questa sera.

Europa e Conference League 2023, le partite di oggi: gli orari TV

Atalanta e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference League: tre partite che nel palinsesto tv figurano in due slot orari. La ‘dea' scende in campo alle 18:45, mentre i giallorossi e la Viola alle 21. Dazn e Sky le emittenti che trasmetteranno in chiaro (ma solo per abbonati) Atalanta-Sporting. Servette-Roma, invece, è la partita che sarà visibile in chiaro per tutti (e senza alcun costo aggiuntivo) anche su Tv8 oltre che sui canali su Sky e Dazn. Sempre su Dazn e Sky andrà in onda Fiorentina-Genk.

Il programma completo delle partite di Europa League in TV:

18:45 – Friburgo – Olympiacos (Sky Sport, Dazn)

18:45 – TSC – West Ham (Sky Sport, Dazn)

18:45 – AEK Athens – Brighton (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Sparta Praga – Real Betis (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Atalanta – Sporting CP (Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport – 252)

18:45 – Sturm Graz – Raków Czestochowa (Sky Sport, Dazn)

21: 00 – Marsiglia – Ajax (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Rangers – Aris Limassol (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Maccabi Haifa – Rennes (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Liverpool – LASK (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Tolosa FC – Union SG (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Villarreal – Panathinaikos (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Servette – Roma (Tv8, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport – 252)

21:00 – Sheriff Tiraspol – Slavia Praga (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Molde – Qarabağ (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Häcken – Leverkusen (Sky Sport, Dazn)

Il programma completo delle partite di Conference League in TV:

16:30 – Astana – Dinamo Zagreb (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Olimpija Ljubljana – Lille (Sky Sport, Dazn)

18:45 – KÍ Klaksvík – Slovan Bratislava (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Gent – Zorya Luhansk (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Ballkani – Viktoria Plzeň (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Bodø/Glimt – Lugano (Sky Sport, Dazn)

18:45 – Beşiktaş – Club Brugge (Sky Sport, Dazn)

18:45 – AZ Alkmaar – Zrinjski (Sky Sport, Dazn)

18:45 – HJK – Aberdeen (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Eintracht Francoforte – PAOK (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Aston Villa – Legia (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Breidablik – Maccabi Tel Aviv (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Fiorentina – Genk (Dazn, Sky Sport 4k e Sky Sport – canale 253)

21:00 – Čukarički – Ferencváros (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Nordsjælland – Fenerbahçe (Sky Sport, Dazn)

21:00 – Spartak Trnava – Ludogorets (Sky Sport, Dazn).

Dove vedere la Europa e la Conference League in TV e streaming

Dazn e Sky trasmetteranno in diretta tv per gli abbonati tutte le gare delle italiane Atalanta, Roma e Fiorentina. In occasione della quinta giornata Servette-Roma sarà visibile anche in chiaro per tutti e senza alcun costo aggiuntivo anche su Tv8 (sia in diretta tv sia in streaming). In alternativa c'è anche NOW (il servizio di streaming on-line a pagamento di Sky).