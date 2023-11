Fiorentina-Genk dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference Fiorentina-Genk si gioca stasera alle 21:00 allo Stadio Franchi di Firenze. In caso di successo ci sarà l’automatico passaggio della Viola alla seconda fase di Conference League. La diretta in chiaro (TV e in streaming) su TV8.

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorna la Conference League e scende di nuovo in campo la Fiorentina di Italiano che sfida allo Stadio Franchi, il Genk con gara in programma questa sera alle 21:00, per la 5a gara del Gruppo F che potrebbe essere decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale. Diretta TV e in streaming sia a pagamento (DAZN e Sky) sia in chiaro (Tv8).

La Fiorentina al momento è in testa al gruppo F conducendo la classifica, cortissima, con 8 punti davanti a Ferencvaros e Genk che inseguono a 6 punti e il Cukaricki, già eliminato, inchiodato a zero punti. Tutto è ancora in gioco per il passaggio alla fase successiva, dove Fiorentina-Genk diventa di una importanza capillare per la Viola: un successo questa sera assicurerebbe matematicamente il passaggio del turno. Resterebbe poi da capire se con il primo posto (ottavi di finale) oppure col secondo posto che varrebbero i playoff del torneo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genk. Dopo il KO a San Siro contro il Milan in campionato, la Fiorentina non può permettersi un secondo passo falso in Europa. Italiano punterà ancora sul 4-2-3-1 con Nzola unica punta e ripresentando sulla trequarti Kouamè, Bonaventura e Nico Gonzalez. Per Vrancken, 4-3-3 col tridente formato da Oyen, Zeqiri e Paintsil.

Fiorentina-Genk, dove vederla in diretta TV: il canale in chiaro

Fiorentina-Genk si disputa oggi alle 21:00 e potrebbe stabilire il passaggio del turno dei gigliati alla seconda fase, in caso di successo. La partita si può vedere in TV per i soli abbonati e dietro a pagamento su DAZN e Sky (canali Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 253). Possibilità di vederla anche in chiaro e senza costi aggiuntivi collegandosi sul Digitale Terrestre al canale 8 (TV8).

Dove vedere Fiorentina-Genk in diretta streaming

La partita di Conference League tra Fiorentina e Genk si può vedere anche in live streaming. Per gli abbonati di DAZN e Sky solo a pagamento, anche utilizzando l'app dedicata (SkyGo) o il servizio on demand di NOW. In streaming possibilità di vederla gratuitamente sul portale di TV8, TV8.it.

Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Genk

Italiano vuole prendersi i tre punti della vittoria che vogliono significare passaggio alla fase successiva con un turno d'anticipo. Per farlo, schiererà la formazione migliore a propria disposizione senza pensare a riposi e turn over. Gonzalez e Bonaventura sulla trequarti insieme a Kouamé proveranno a dare aiuto a Nzola, punta di riferimento.

