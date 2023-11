Atalanta-Sporting dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League L’Atalanta ospita lo Sporting Lisbona in uno scontro diretto che potrebbe essere decisivo per la qualificazione agli ottavi di Europa League. La partita, valida per la quinta giornata della fase a gironi, si gioca oggi, giovedì 30 novembre alle ore 18.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Gasperini punta su Scamacca.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta di Gasperini, già certa della qualificazione ai sedicesimi di finale, affronta lo Sporting Lisbona per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. La Dea vuole consolidare il primato nel gruppo per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi della competizione. Tre i punti di vantaggio sulla formazione di Amorin, seconda con 7 punti. All'andata la sfida si concluse 2-1 per gli orobici.

L'Atalanta arriva a questa sfida europea dopo aver perso in casa contro il Napoli di Mazzarri in campionato. Gasperini potrebbe dunque cambiare qualcosina in termini di uomini in campo per centrare un traguardo importante per il prosieguo della stagione.

Partita: Atalanta-Sporting Lisbona

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: giovedì 30 novembre 2023

Orario: 18:45

Canale TV: Sky, DAZN

Diretta streaming:Sky Go, DAZN

Competizione: Europa League, 5ª giornata Gruppo D

Dove vedere Atalanta-Sporting in diretta TV su Sky e DAZN, il canale

Atalanta-Sporting Lisbona sarà trasmessa su Sky ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4k) e 252 (Sky Sport). Non solo: il match potrà essere anche visto in diretta tv su DAZN per tutti gli abbonati accedendo attraverso l'app presente su smart tv.

Atalanta-Sporting, dove vederla in streaming

Il match tra Atalanta e Sporting Lisbona sarà dunque disponibile in diretta streaming sull'app di Sky Go scaricabile su smartphone e tablet e disponibile per i soli abbonati. In alternativa c'è DAZN che trasmetterà la sfida in streaming sulla propria app scaricabile sempre su dispositivi mobili. In più, c'è anche l'opzione rappresentata da NOW.

Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Sporting

Gasperini potrebbe schierare la difesa a tre davanti a Musso in porta rappresentata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. In questo caso nella mediana a 4 agirebbero De Roon ed Ederson al centro con Hateboer e Ruggeri ad agire come esterni di destra e sinistra. Koopmeiners e De Ketelaere alle spalle dell'unica punta Scamacca.

Nello Sporting Lisbona invece il tecnico Amorim potrebbe presentarsi al Gewiss con il classico 3-4-3 formato da Diomande, Inacio e Coates in difesa davanti ad Adan e con Esgaio, l'ex Lecce Hjulmand, Morita e Reis a centrocampo a supporto del tridente formato da Edwards, Gyokeres e Pedro Goncalves.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Hjulmand, Morita, Reis; Edwards, Gyokeres, Pedro Goncalves. All. Amorim.