Servette-Roma dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League La Roma a caccia della vittoria contro il Servette per provare a riprendersi il primato nel girone G dell’Europa League: si gioca alle 21 all’Olimpico, diretta TV in chiaro su TV8. Le probabili formazioni di Mourinho e Weiler.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma va a giocare in casa del Servette per provare a riprendersi il primato nel girone G dell'Europa League 2023-2024. I giallorossi sono quasi qualificati ma si giocheranno il primo posto della classifica con lo Slavia Praga: la squadra di Mourinho, dopo la sconfitta in Repubblica Ceca, vorrebbe evitare i playoff e accedere direttamente agli ottavi ma deve vincere entrambe le ultime due e sperare in un passo falso dello Slavia. Dopo la vittoria per 3-1 all'Udinese, la Roma vuole blindare la qualificazione e poi vincere il testa a testa con i cechi. Agli svizzeri, invece, serve solo vincere. La partita si disputa allo Stade De Genève di Ginevra oggi, giovedì 30 novembre 2023, con fischio d'inizio alle ore 21 e diretta TV in chiaro su TV8.

Mourinho dovrebbe far rifiatare qualche pezzo importante e dare continuità ad altri che hanno giocato meno: Dybala dovrebbe lasciare il posto a Belotti, Pellegrini e Cristante dal 1′.

Partita: Servette-Roma

Quando: giovedì 30 ottobre 2023

Orario: 21.00

Dove: Stade De Genève, Ginevra

Diretta TV: Tv8, Sky, DAZN

Diretta streaming: tv8.it, DAZN, Now, Sky Go

Competizione: Europa League, 5ª Giornata

Dove vedere Servette-Roma in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

Dove vedere Servette-Roma in TV? La partita tra la Magica e il club di Ginevra sarà in chiaro su TV8, al canale numero 8 del digitale terrestre, e a pagamento da Sky su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) e su Dazn. La telecronaca del match per DAZN è stata affidata a Pierluigi Pardo.

Servette-Roma dove vederla in streaming gratis

La partita tra i giallorossi di Mourinho e il Servette si potrà vedere in streaming su dispositivi portatili e computer su DAZN e Sky-Go, app utilizzabile dagli abbonati Sky. Si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on-demand NOW. La gara dello Stade De Genève si potrà seguire gratuitamente anche tramite il sito internet di TV8.

Europa League, le probabili formazioni di Servette-Roma

Mourinho dovrebbe fare qualche cambiamento nell'undici titolare per far rifiatare qualcuno e dare minuti ad altri: Belotti al posto di Dybala in attacco, in mediana Bove, Cristante e Pellegrini con Celik e Zalewski sulle corsie laterali. Mancini, Llorente e Ndicka davanti al portiere Svilar.

SERVETTE (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli. Allenatore: René Weiler.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.