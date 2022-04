Errori, un’invasione e un gol fantasma: 20 secondi di follia, mai visto un simile finale di partita Un gol fantasma, un’invasione di campo e tanti errori tecnici in 20 secondi di gioco: un simile finale di partita non si era mai visto.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono momenti e situazioni di alcune partite che rimarranno intatti nella memoria degli appassionato per la loro bellezza o per la quantità di errori commessi. Il match della Super League malese tra Kedah FA e Pahang, disputato ieri, rientra al 100% nella seconda casistica e ha regalato al mondo 20 secondi di follia assoluta, con situazioni che si sono susseguite in rapida successione senza un attimo di pausa.

I padroni di casa del Kedah sono passati in vantaggio al 55′ con il difensore centrale Rodney Celvin e il Pahang ha cercato il pareggio fino all'ultimo secondo. Gli sforzi non sono stati sufficienti per mettere in equilibrio la gara ma in occasione di un corner allo scoccare dei 90 minuti è successo praticamente di tutto.

In occasione del calcio dalla bandierina anche il portiere del Pahang si era portato nell'area avversaria per provare a fare gol e si è lanciato in un audace tentativo di rovesciata, mancando completamente, il pallone: un compagno ha raccolto la sfera e ha calciato in porta ma un difensore ha salvato a cavallo della linea di porta lasciando qualche dubbio sul fatto che la palla fosse entrata in porta. Nessuno si è fermato e il gioco è andato avanti, con il Kadah che si è lanciato in un veloce contropiede.

Con il portiere nell'area avversario, un membro dello staff del Pahang ha cercato di rallentare la corsa del calciatore del Kedah invadendo il campo per qualche metro per provare per fermare l'attacco. La sua corsa, però, non è finita sopra il giocatore ma ha effettuato una curva verso l'esterno del rettangolo verde evitando l'impatto.

A quel punto un atleta del Kedah ha recuperato il pallone lanciato dal compagno e dopo qualche metro palla al piede ha deciso, inspiegabilmente, di calciare piuttosto che proseguire verso la porta sguarnita. Il tiro è finito fuori mentre i difensori ripiegavano e ha chiuso una serie di episodi davvero surreali in pochissimi secondi.

Nessuna giocata dei 20 secondi dopo il 90′ di Kedah FA-Pahang verranno ricordati per la tecnica o per la qualità ma bisogna ammettere che a livello d'intrattenimento ci sono stati pochi momenti paragonabili a questi.