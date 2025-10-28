Calcio
video suggerito
video suggerito

Ernest Queralt muore tagliandosi l’addome sulla vetrina di un negozio: tragedia nel calcio a 5

Ernest Queralt Besora, capitano dell’Alforja Futbol Sala, squadra spagnola di calcio a 5, è morto a 38 anni in circostanze definite “incomprensibili” dai media locali: il calciatore è caduto accidentalmente contro la vetrina di un negozio di libri e una scheggia di vetro gli ha trafitto l’addome in maniera fatale.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Paolo Fiorenza
13 CONDIVISIONI
Immagine

Un incidente assurdo ha strappato la vita a Ernest Queralt Besora, capitano del Tecnovit Alforja Futbol Sala, squadra spagnola di calcio a 5 (o futsal, come è conosciuto in campo internazionale). Il calciatore è morto tragicamente a 38 anni dopo essere caduto accidentalmente contro la vetrina di un negozio di libri, mandandola in frantumi: una scheggia di vetro gli ha trafitto lo stomaco in maniera fatale.

Com'è morto Ernest Queralt Besora: una dinamica "incomprensibile"

Incredule le ricostruzioni dell'accaduto fatte dai media locali, che parlano di un decesso avvenuto "in modo incomprensibile". Queralt, giocatore molto popolare nel panorama del calcio a 5 catalano (Alforja è un piccolo comune situato a un centinaio di chilometri da Barcellona), sabato mattina stava camminando per le strade della vicina Reus, quando è finito contro la vetrina di una libreria, in circostanze ancora oggetto di indagine da parte della polizia.

Ernest Queralt Besora era il capitano dell’Alforja FS, squadra di calcio a 5 catalana
Ernest Queralt Besora era il capitano dell’Alforja FS, squadra di calcio a 5 catalana

Ernest, meglio conosciuto con il soprannome di ‘Nestu', ha perso i sensi ed è stato trasportato d'urgenza in un ospedale di Tarragona, ma è morto quello stesso giorno, poco dopo l'arrivo nel nosocomio: la profonda ferita all'addome si è rivelata fatale. La notizia ha sconvolto il club e tutto il mondo del calcio regionale. La Federazione calcistica della Catalogna ha rilasciato un comunicato di cordoglio sottolineando l'impatto umano e sportivo di Queralt.

Leggi anche
Antony Ylano muore sul colpo scontrandosi con una mucca, tragedia nel calcio: impatto violentissimo

Chi era ‘Nestu', il dolore dell'Alforja Futbol Sala: "Non abbiamo parole"

Nel 2007 ‘Nestu' era stato uno dei fondatori dell'Alforja FS. Da allora si era fatto un nome nel futsal, difendendo i colori della società come giocatore, capitano e coordinatore e diventando uno dei protagonisti più noti di questo sport nella provincia di Tarragona.

Il suo club ne ha annunciato la morte con un accorato comunicato: "Siamo dispiaciuti di annunciare che Ernest, il nostro ‘Nestu', ci ha lasciato. Non abbiamo parole per descrivere come ci sentiamo oggi e il vuoto che lascia tra tutti noi. Fondatore, giocatore, allenatore, coordinatore, CAPITANO, ma soprattutto tifoso di questo stemma, di questa città e di questi colori. Continueremo a infondere i tuoi valori, la tua dedizione, il tuo impegno, il tuo cameratismo, la tua competitività nei nostri giocatori, e attraverso di essi manterremo vivi il tuo ricordo e la tua eredità, che, come te, saranno eterni. Riposa in pace, amico. Ti vogliamo bene".

Calcio
Notizie
13 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Il Milan non passa in casa dell’Atalanta, è solo 1-1. Il Napoli vince a Lecce e vola da solo a +3
Allegri spiega perché ha sostituto Leao nell'intervallo di Atalanta-Milan: "Non riusciva a scattare"
Napoli essenziale a Lecce: Anguissa segna ancora, Milinkovic-Savic para un rigore. Salentini battuti 1-0
Antonio Conte non può credere a quello che ha sentito: "Siamo all'assurdo, poi alla fine stanno zitti"
Camarda crolla sotto la pressione: il 17enne sbaglia il rigore in Lecce-Napoli e scoppia in lacrime
Il Napoli annuncia il ritorno di Romelu Lukaku dopo l'infortunio e i tempi di recupero di Kevin De Bruyne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views