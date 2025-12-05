Era calcio d’angolo sul gol di Zaccagni in Lazio-Milan? Cosa si vede dalle immagini alla moviola

La rete che ha deciso la partita di Coppa Italia è scaturita da un corner apparso dubbio perché non è chiara la dinamica del rimpallo: chi ha colpito per ultimo la sfera tra Romagnoli ed Estupinan? L’arbitro, Guida, non ha avuto remore.

Le immagini mostrate alla moviola di Mediaset non chiariscono il dubbio.

C'era il calcio d'angolo concesso alla Lazio e dal quale è scaturito il gol di Zaccagni? La rete che ha deciso la sfida di Coppa Italia con il Milan lascia dietro di sé un alone di dubbio, almeno secondo le immagini della moviola e le proteste di Estupinan che lamenta la deviazione decisiva (a suo dire) di Romagnoli. Ironia della sorte, il difensore biancoceleste si ritrova di nuovo protagonista (dopo il caos scatenatosi per il tocco di gomito di Pavlovic a San Siro) di un caso che l'arbitro, Guida, ha chiuso subito assegnando il corner alla squadra di Sarri. Il VAR poteva intervenire? Assolutamente no, situazioni del genere non rientrano in quelle elencate nel protocollo.

Perché il Milan ha protestato per il corner da cui è nato il gol della Lazio

L'episodio avviene nella fase più calda dell'incontro, negli ultimi dieci minuti. È il momento di maggiore pressione della Lazio che prova a sbloccare la partita e cerca il gol qualificazione. Basic batte una punizione a giro all'altezza della trequarti ma in posizione decentrata rispetto all'area di rigore del Milan. Sulla palla c'è anche Zaccagni, è uno schema: sarà il calciatore croato a indirizzare la palla verso il palo opposto, dove Romagnoli cerca l'inserimento. Estupinan va alla contesa del pallone di testa, entrambi danno l'impressione di aver saltato quasi sulla linea di fondo.

L’arbitro, Guda, non ha avuto alcuna remora nel concedere il corner da cui è scaturita la rete.

Secondo la sequenza delle immagini offerte, sembrano essere ancora in campo quel che non è del tutto chiaro è: chi tocca la sfera per ultimo considerato il cambio di traiettoria? Il pallone che s'impenna induce a credere ci sia stato un rimpallo ulteriore e che l'ultima deviazione sia stata di Romagnoli. È la versione di Estupinan che viene smentita dal direttore di gara. Guida non ha alcun dubbio nell'assegnare il calcio d'angolo: le immagini mostrano che ha il braccio alzato e indica subito il corner.

L'ex arbitro Cesari: "Le immagini non sono chiare"

L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l'episodio in diretta tv a Mediaset nel dopo gara provando a spiegare cosa è successo. Ma, per sua stessa ammissione, la ricostruzione delle immagini e l'angolazione della telecamera non aiutano pienamente: "C'è solo una piccola situazione di gioco che resta dubbia – le parole dell'ex direttore di gara – ed è quella che porta al calcio d'angolo da cui poi scaturisce il gol della Lazio -. Le immagini non sono chiare e qualche dubbio resta, ma il Var non può intervenire visto che questo tipo di episodi non rientrano fra i casi del protocollo".