Enzo Maresca litiga con la panchina del Liverpool, l’arbitro lo punisce: il Chelsea vince nel recupero

L’allenatore italiano è stato un abile stratega nella partita con il Liverpool, battuto 2-1 dal Chelsea. Maresca è stato espulso per doppia ammonizione, la prima per aver battibeccato con la panchina dei Reds.
Enzo Maresca la partita tra il Chelsea e il Liverpool non la dimenticherà tanto facilmente. Una vittoria goduriosa, ottenuta in pieno recupero. Dopo il gol da tre punti l'allenatore campano si è beccato un secondo cartellino giallo ed ha rimediato un dolcissimo cartellino rosso, prodotto pure da un battibecco con la panchina dei Reds.

Maresca battibecca con la partita del Liverpool

Il Chelsea era partito bene in Premier League, ma dopo sei giornate si è ritrovato con ‘soli' 8 punti. Con tanti indisponibili Maresca ha preparato la partita con il Liverpool, che passa in svantaggio già dopo 14 minuti, gol di Caicedo. I Blues giocano bene, i Reds pure. Ne esce una partita splendida, occasioni a raffica. Nel primo tempo Maresca viene ammonito dopo un bel battibecco con la panchina avversaria, che aveva fatto ironia su una caduta in area di Garnacho. Il tecnico dei Blues quelle parole non le aveva gradita.

Chelsea-Liverpool 2-1

Il Liverpool riesce a pareggiare nella ripresa con un gol di Gakpo. Il finale di partita è di rara bellezza, le due squadre vogliono vincere e attaccano a raffica. Maresca non sbaglia una mossa, fa i cambi giusti, gli ultimi minuti sono un assedio. Mamardashvili è insuperabile fino al 96′ quando il più giovane di tutti, il brasiliano Estevao non insacca, è 2-1. Per il Liverpool è un'amarissima sconfitta, la terza di fila dopo quelle con il Crystal Palace e il Galatasaray.

Maresca espulso dopo l'esultanza per la vittoria

Maresca corre all'impazzata dai suoi calciatori e festeggia con loro. Un gesto splendido, da calcio romantico, da calcio di una volta, con un allenatore che esprime tutta la sua gioia per un successo arrivato in modo sofferto e dal peso non indifferente. L'arbitro Taylor è implacabile, applica il regolamento: giallo bis e dunque cartellino rosso per Maresca, una sanzione a suo modo dolcissima.

