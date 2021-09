Entra in campo per soccorrere un calciatore ma succede l’impensabile: barelliere finisce ko In Uruguay è successo un episodio a dir poco curioso che ha visto protagonista durante una partita di calcio un soccorritore. L’uomo entrato in campo portare, con un collega, la barella si è fatto male. Un infortunio particolare che lo ha costretto a rinunciare alla sua missione, con buona pace degli atleti.

A cura di Marco Beltrami

Una situazione assolutamente curiosa che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo, diventando come spesso accade virale. Tutto è accaduto in Uruguay in occasione di un match valido per la Coppa Coppa Nazionale per Club OFI. Protagonista, non un calciatore, ma un addetto ai lavori entrato sul terreno di gioco per prestare soccorso, ma finito ko.

A Fray Bentos è andata in scena la sfida tra Laureles e Universitario de Salto nell'ambito di quello che è il massimo torneo calcistico per i club militanti nelle leghe regionali uruguaiane, organizzato dall'Organización del Fútbol del Interior. Nel corso della ripresa un calciatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, richiamando l'attenzione di panchine e arbitro. Quest'ultimo ha autorizzato l'ingresso dello staff medico, per soccorrere lo sfortunato giocatore, molto dolorante.

A questo punto però ecco il colpo di scena: sono entrati di corsa sul terreno di gioco due addetti ai lavori con la barella, pronti per caricare all'occorrenza il calciatore infortunato. Dopo qualche passo però uno dei due, ha sentito probabilmente una fitta e ha iniziato a saltellare, accusando un dolore. A quel punto ha letteralmente mollato la barella, sorprendendo l'altro soccorritore e si è allontanato dal campo di gioco con grande difficoltà. La sua corsa goffa, condizionata da un infortunio, si è conclusa alle spalle della porta, vicino ai tabelloni pubblicitari. Un'immagine a dir poco curiosa che è stata commentata così dal telecronista: "Il barelliere si è infortunato. Ve lo dico io, il terreno è accidentato". Un riferimento alle disastrose condizioni del terreno di gioco.