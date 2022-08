Entra in campo con l’auto per investire l’arbitro: l’ultima frontiera della rabbia del tifoso Scene assurde in Sudafrica: un tifoso entra in campo a tutta velocità con la sua macchina per investire l’arbitro, che si salva miracolosamente.

A cura di Paolo Fiorenza

"Ora vengo lì e te la faccio vedere io": una frase da rissa da bar, che purtroppo talvolta si è sentita anche a margine di eventi sportivi, ma quello che è accaduto in Sudafrica davvero non si era mai visto prima a memoria d'uomo. Era in corso una partita valida per la terza divisione del calcio sudafricano e gli animi hanno cominciato a surriscaldarsi, in campo e fuori. Qualche intervento un po' rude, qualche decisione contestata dell'arbitro: l'aria si è fatta frizzante.

Sugli spalti c'era in particolare un tifoso più focoso degli altri, che col passare dei minuti ha dato sempre più in escandescenze, urlando di tutto al direttore di gara, colpevole a suo dire di sfavorire la propria squadra. Arrivato al massimo della rabbia, l'uomo ha cominciato a minacciare l'arbitro, fino alla frase di cui sopra: la promessa di scendere in campo per regolare i conti di persona.

Il punto è che il tifoso non intendeva limitarsi ad uno scambio di opinioni ‘alla pari' col direttore di gara, ma aveva ben altre intenzioni: investirlo con la sua macchina, una poderosa station wagon. Le altre persone al suo fianco pensavano scherzasse, ma le cose sono rapidamente cambiate quando l'uomo davvero si è fiondato verso la sua vettura, l'ha messa in moto ed è entrato in campo a tutta velocità.

Fortunatamente l'arbitro è riuscito ad evitare l'impatto, così come alcuni calciatori della squadra avversaria. che si sono sparpagliati tutto intorno, mentre il conducente dell'auto continuava a sterzare furiosamente per il campo. Successivamente, secondo quanto riferisce la stampa locale, l'aggressore è stato arrestato.