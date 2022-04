Empoli-Napoli dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: formazioni e orario Oggi alle ore 15 l’Empoli ospita il Napoli per il 34° turno della Serie A 2021-2022: gli azzurri vogliono tornare a vincere per restare agganciati alla vetta. Diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn. Andreazzoli punta su Pinamonti, Spalletti senza Koulibaly.

A cura di Vito Lamorte

Empoli–Napoli di Serie A, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Oggi alle 15:00 il Napoli di Luciano Spalletti andrà a far visita all'Empoli di Aurelio Andreazzoli per la 34esima giornata di Serie A 2021-2022. Gli azzurri vogliono tornare a vincere per restare agganciati alla vetta della classifica dopo il pareggio in casa con la Roma mentre i toscani vengono dalla sconfitta per 4-1 in casa dell'Udinese. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN.

L'Empoli è praticamente salvo ma Luperto & co non vincono da 15 partite. I partenopei hanno accusato il pari casalingo Roma che potrebbe aver interrotto il sogno scudetto del Napoli che spera di chiudere tra le prime quattro per tornare in Champions League. All'andata, i toscani riuscirono ad espugnare il Maradona per 1-0 con un gol di Cutrone.

Le probabili formazioni di Empoli e Napoli. Andreazzoli non dovrebbe modificare l'assetto della sua squadra, puntando sul 4-3-2-1 con Pinamonti unica punta con Henderson e Bajrami a supporto. Spalletti al Castellani dovrà fare a meno dello squalificato Koulibaly e al suo posto dovrebbe esserci Juan Jesus: in attacco ballottaggio offensivo tra Lozano e Politano.

Partita: Empoli-Napoli

Quando si gioca: domenica 24 aprile 2022

Dove si gioca: stadio Carlo Castellani, Empoli

Orario: 15.00

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 34a giornata

Empoli-Napoli di Serie A oggi, dove vederla in tv? La gara sarà trasmessa sia da DAZN, tramite Smart tv che supporta l'applicazione oppure con un dispositivo come Fire Stick Tv di Amazon o Google Chromecast. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Alessandro Budel.

Dove vedere Empoli-Napoli in streaming? Per seguire la partita su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad basterà scaricare l'app di DAZN e selezionare l'evento.

Le scelte di Andreazzoli e Spalletti, le probabili formazioni di Empoli-Napoli: Andreazzoli ritrova Zurkowski dalla squalifica e lo ripropone con Asllani e Bandinelli in mediana con Henderson e Bajrami a supporto dell'unica punta Pinamonti. La linea difensiva sarebbe composta da Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi davanti a Vicario.

Spalletti non avrà a disposizione Koulibaly: al suo posto ci sarà Juan Jesus, con Zanoli confermato sulla fascia destra insieme a Rrahmani e Mario Rui. Fabian Ruiz favorito su Lobotka a centrocampo con Zielinski e Anguissa. Lozano si gioca il posto con Politano sulla corsia di destra.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.