El Shaarawy ferma la corsa Scudetto del Napoli: la Roma strappa il pari al 91′ Un gol di El Shaarway nei minuti di recupero frena la corsa verso la vetta della classifica del Napoli: si allontanano le milanesi.

A cura di Vito Lamorte

El Shaarway frena la corsa verso la vetta del Napoli. Gli azzurri sono stati raggiunti da un gol del Faraone nei minuti di recupero e perdono terreno da Milan e Inter nei piani alti della classifica. La Roma non ha mai mollato ed è rimasta con la testa all'interno del match fino alla fine. La squadra di Luciano Spalletti non ha giocato sui ritmi soliti e i giallorossi, soprattutto nella seconda parte di gara, hanno spinto molto di più fino a trovare la rete che ha equilibrato i giochi. I ragazzi di José Mourinho hanno dimostrato di essere in un buon momento è proseguono la loro striscia positiva, che ora in campionato si è allungata a 12 gare senza sconfitte.

I partenopei sono partiti meglio e hanno sfruttato le accelerazioni sulla destra di Lozano per mettere in difficoltà la retroguardia romanista: il messicano è stato atterrato in area di rigore da Ibanez sul messicano e dopo una breve esitazione l'arbitro Di Bello ha rivisto al VAR l'azione concedendo il penalty agli azzurri. Sul dischetto si è portato Lorenzo Insigne, che ha battuto Rui Patricio con un tiro preciso e potente, a incrociare, nell'angolino.

Con il passare dei minuti il Napoli ha abbassato un po' il forcing offensivo, nonostante la squadra di Spalletti non abbia mai smesso di proporre un pressing molto alto che ha anche messo in difficoltà la difesa azzurra. I giallorossi hanno sfruttato proprio questi spazi ma non sono mai arrivati veri e propri pericoli da queste situazioni: la vera palla-gol per gli uomini di Mourinho è arrivata da una punizione di Pellegrini, deviata da Osimhen, che ha terminato la sua corsa sulla traversa di Meret.

Nella seconda parte di gara i giallorossi sono cresciuti rispetto ai primi 45′ ma oltre ad una occasione per Tammy Abraham, che da buona posizione ha colpito male di testa e la palla è terminata, debolmente, tra le braccia del portiere azzurro.

I cambi di Spalletti e Mourinho hanno modificato gli assetti in campo e le squadre hanno modificato il loro aspetto più di una volta ma il risultato è cambiato solo nei minuti di recupero. Dopo diverse situazioni pericolose, Stephan El Shaarawy ha infilato la palla nell'angolino basso e ha zittito il Maradona poco dopo il 90′.

Si tratta della quarta rete nell'impianto partenopeo per il Faraone, che ha sfruttato un colpo di tacco di Abraham e un po' di spazio concesso dalla difesa partenopea per battere sul primo palo Meret. Secondo quanto riporta Opta, tutti i tre gol di ElSha in questa stagione di Serie A sono arrivati oltre il minuto 90: si tratta di un record per un giocatore in questo campionato.

Il tabellino di Napoli-Roma

RETI: 11′ Insigne, 91′ El Shaarawy.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (57′ Zielinski); Lozano (68′ Elmas), Fabian Ruiz (68′ Demme), Insigne (83′ Juan Jesus); Osimhen (83′ Mertens). Allenatore: Luciano Spalletti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (84′ Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Olivera (75′ Veretout), Cristante (46′ Mkhitaryan), Pellegrini, Zalewski (75′ El Shaarawy); Zaniolo (86′ Felix), Abraham. Allenatore: José Mourinho

ARBITRO: Marco Di Bello.