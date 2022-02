Emiliano Sala avvelenato e privo di sensi prima dell’incidente aereo: emerge un’altra verità Emiliano Sala era “privo di sensi” a causa di un avvelenamento da monossido di carbonio al momento dell’incidente aereo: i nuovi risultati dell’indagine.

A cura di Vito Lamorte

Il 21 gennaio 2019 Emiliano Sala e il suo aereo sparirono nel canale della Manica, che divide la Francia dall'Inghilterra, dopo un incidente aereo. L'attaccante argentino stava volando a Cardiff per iniziare la sua nuova avventura con il club di Premier League, per il quale aveva firmato il 19 gennaio, dopo essere passato da Nantes per salutare i suoi ex compagni. I radar persero le tracce dell'aereo su cui volava il calciatore, il cui segnale non è stato più ricevuto a circa 20 chilometri a nord dell'isola inglese di Guernsey.

Il 30 gennaio sono stati trovati i primi resti e il 3 febbraio il Piper PA-46 Malibu, numero di registrazione N264DB, è stato localizzato sul fondo del canale della Manica. Poche ore dopo venne scoperto un corpo all'interno dell'aereo e il 7 febbraio arrivò la conferma che si trattava di Emiliano Sala. Il 16 febbraio si svolsero i funerali nel comune di Progreso, in Argentina.

Una storia che ha colpito tutta la comunità calcistica e che a distanza di tre anni ancora viene ricordata con grande dolore. La madre di Emiliano Sala, la signora Mercedes Carina Taffarel, ha ricordato pochi giorni fa i momenti in cui apprese la notizia della scomparsa del figlio a casa: "Mio figlio Dario ha lanciato un urlo terrificante. Quell'urlo mi risuona ancora nelle orecchie, non riesco a tirarlo fuori, lo sento ogni momento".

Qualche mese fa nelle indagini sulla morte di Sala è arrivata una svolta: l’organizzatore del volo è stato condannato come colpevole per aver messo in pericolo la sicurezza dell’aereo.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Mirror, Emiliano Sala ha sofferto un avvelenamento da monossido di carbonio prima di morire nell'incidente aereo. Il quotidiano inglese ha rivelato che, secondo i nuovi risultati dell'indagine sull'incidente, i campioni di sangue prelevati dal corpo del calciatore hanno mostrato alti livelli tossici a causa di un avvelenamento da monossido di carbonio prima della morte.

La scorsa settimana il patologo Basil Purdue ha affermato che Emiliano Sala era morto a causa di gravi ferite alla testa e al torace, coerenti con quelle di un incidente aereo: la novità è che il calciatore sarebbe stato "privo di sensi" a causa dell'avvelenamento da monossido di carbonio al momento dell'impatto dell'aereo sul mare.