Emery e Tielemans litigano in campo: volano parole grosse, poi la spinta dell’allenatore

Nel momento della sostituzione, Tielemans e Emery hanno litigato. Battibecco vero tra i due, con l’allenatore dell’Aston Villa che stizzito ha spinto il calciatore belga.

L'Aston Villa ha ottenuto un successo pesantissimo in Europa League, battendo per 1-0 il Fenerbahce a Istanbul. Una partita tesissima decisa da un gol splendido di Jadon Sancho, ma anche dalle parate del portiere olandese Bizot. Ma nei minuti di recupero c'è stato un vivace scambio di battute tra il belga Tielemans e l'allenatore Emery. Botta e risposta pesante per la sostituzione, con il tecnico spagnolo che ha spintonato il suo giocatore, che evidentemente aveva detto qualcosa.

Emery spinge Tielemans dopo la sostituzione

Vittoria importante per i Villans, ma finale di partita fin troppo focoso con Tielemans, forte centrocampista belga, e il tecnico Emery che hanno avuto un vero e proprio botta e risposta, oltre il limite. Il calciatore sostituito nel recupero dice qualcosa all'allenatore e lo tocca tra il petto e i fianchi. Emery non si trattiene e gli risponde, sia a parole che a gesti: rifilandogli una spinta. Un brutto gesto, una brutta immagine che hanno dato sia il giocatore belga che l'allenatore basco. Si fanno tante ipotesi sul motivo di questa rabbia, ma certezze non ce ne sono. E chissà che non possa cambiare qualcosa in chiave mercato per Tielemans, calciatore che spesso è stato abbinato a diverse squadre italiane.

Fenerbahce-Aston Villa 0-1

L'Aston Villa ha vinto 1-0 in casa del Fenerbahce. Tre punti pesanti per la fase a campionato dell'Europa League, che vede la squadra inglese come grande favorita insieme alla Roma. Il passaggio agli ottavi è quasi blindato per i Villans, che proveranno a chiudere al comando il mega girone. I punti sono 18, come il Lione, ma la classifica è molto corta e per questo non si possono fare tanti calcoli.