Emergenza in difesa per la Lazio di Sarri: lesione muscolare e lungo stop per Acerbi Lesione muscolare e lungo stop per Francesco Acerbi: continua l’emergenza in difesa per la Lazio di Maurizio Sarri.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio dovrà attendere per diverse settimane prima di rivedere in campo Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste ha riportato una lesione muscolare intorno al secondo grado e non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per un mese. Il calciatore classe 1988 dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per le nazionali: il difensore centrale dei capitolini salterà certamente le gare di campionato contro Salernitana e Atalanta e quella di Coppa Italia contro l'Udinese; oltre alla certa chiamata di Roberto Mancini per lo stage di fine gennaio a Coverciano.

L'ex calciatore di Milan e Sassuolo aveva fatto il possibile per rientrare in tempo per il 6 gennaio contro l'Empoli ma, con molta probabilità, ha forzato il recupero e poco dopo la prima parte di gara si è fermato: fin da subito il problema era apparso non banale, e la diagnosi poco è arrivata puntuale.

Ieri il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, aveva parlato ai microfoni di DAZN dell’infortunio di Acerbi contro l'Empoli: “Francesco ha avuto un infortunio muscolare, ha giocato un po’ prima rispetto a quanto doveva ma lui non molla mai, non a caso viene chiamato Leone ma l’infortunio non è grave. Per quanto riguarda la situazione ambientale, dico che la sua reazione è stata a caldo e poi ha chiesto scusa, scuse che quasi tutti hanno accettato”.

Senza di lui Maurizio Sarri ha solo due opzioni per affiancare Luiz Felipe, ovvero Radu e Patric, a meno che la società non decida di muoversi sul mercato per rinforzare il reparto arretrato in vista del rush finale di stagione. Lo staff biancoceleste spera di poterlo avere a disposizione per Fiorentina-Lazio del 6 febbraio, o per il match casalingo della settimana successiva contro il Bologna.

Le ultime settimane di Acerbi non erano state semplici dopo la contestazione dei tifosi biancocelesti: subito si era parlato di una partenza dalla Capitale ma lui stesso aveva assicurato che il 2022 sarebbe stato alla Lazio.