Emerge l'audio VAR del fallo di Singo su Donnarumma, è tutto sbagliato: "Vuole evitarlo, lo salta" L'audio della sala VAR riguardante l'episodio in cui Donnarumma è stato colpito violentemente al volto dai tacchetti di Singo, procurandogli uno squarcio di 10 centimetri, è stato diffuso e ha richiesto l'intervento della Federcalcio francese. Che con una nota ha condannato il mancato intervento della video-assistenza: "Doveva modificare la decisione iniziale ed espellere il giocatore"

A cura di Alessio Pediglieri

Le terribili immagini del volto di Gianluigi Donnarumma costretto ad uscire dal campo, sanguinante dopo lo squarcio causatogli da Wilfried Singo in Monaco-PSG di Ligue1 dello scorso 18 dicembre sono ancora bene impresse nella mente di tutti: il portiere dei parigini e della Nazionale si è trovato sfigurato dopo il violento impatto con i tacchetti della scarpa dell'ex Torino, costretto a ben 10 punti di sutura. Un episodio che ha scatenato un turbinio di polemiche perché Singo non è stato nemmeno ammonito: ora sono stati diffusi gli audio integrali della sala VAR sull'episodio e il polverone si è rialzato. Ciò che emerge è una analisi completamente distorta di quanto accaduto in campo, a tal punto che la stessa FFF – la Federcalcio francese – è dovuta intervenire con una nota ufficiale per ribadire ciò che era risultato evidente sin dall'inizio: "Era da espulsione, lede l'integrità del portiere".

L'audio VAR distorce la realtà: "Vuole evitarlo e lo salta, poi purtroppo lo colpisce"

A distanza di diverse settimane dal bruttissimo episodio subito da Gigio Donnarumma con il portiere del PSG e dell'Italia uscito dal campo sanguinante per un enorme taglio sulla guancia, non si placano le polemiche in Francia. Soprattutto all'indomani della diffusione dell'audio della Sala VAR che ha analizzato l'intervento di Singo, confermando la prima impressione dell'arbitro: di non punire il fallo considerandolo un evento fortuito involontario. La trascrizione di quanto avviene nella saletta dei moviolisti francesi mostra una vera e propria distorsione dei fatti.

"Niente" viene comunicato immediatamente all'arbitro in campo che è in attesa di eventuali decisioni all'auricolare. "Un colpo totalmente involontario, il colpo sul volto" comunicano dalla sala VAR mentre continuano a scorrere replay su replay sul colpo inferto da Singo a Donnarumma. "Sul viso c'è un involontario grande contatto… sì esattamente ma non ti dò altre immagini: non c'è nessun movimento extra, lo vuole evitare e ci salta sopra. Purtroppo lo colpisce, purtroppo le conseguenze sicuramente sono enormi. Ma non possiamo fare nulla"

Il comunicato ufficiale della Federcalcio: "Messa in pericolo l'integrità fisica, il VAR doveva intervenire"

Proprio quest'ultima chiosa ha fatto però esplodere l'ira della stessa Federcalcio francese che di fronte a quanto ascoltato in sala VAR è dovuta intervenire in modo ufficiale con una nota pubblica in cui condanna apertamente e senza mezzi termini l'operato arbitrale. Completamente sbagliato: "Questa situazione è molto difficile da giudicare, tra imprudenza, mancanza di intenzionalità, mancanza di considerazione e pericolo per l’integrità fisica del portiere" ha spiegato la Federcalcio "Analizzando le immagini, l'attaccante gioca sicuramente il pallone ma la sua azione mette in pericolo l'integrità fisica del portiere, visto che la suola colpisce direttamente il volto di quest'ultimo. In questi casi" ha concluso il comunicato riferendosi all'art.12 del regolamento "ci si doveva aspettare che l'intervento della videoassistenza modificasse la decisione iniziale ed espellesse il giocatore colpevole".