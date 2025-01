Donnarumma mostra le condizioni del viso due settimane dopo l’infortunio: cicatrice evidente

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Gigio Donnarumma ha mostrato i segni che la violenta tacchettata di Singo gli ha lasciato sul volto in occasione di PSG-Monaco. Una botta tremenda per il portiere italiano che ha rischiato seriamente, rimediando un trauma facciale e diverse ferite con la necessità di ricorrere ai punti di sutura. Dopo due settimane la situazione dell'ex Milan sembra migliorata anche se la cicatrice è ancora evidente.

Donnarumma mostra i segni della cicatrice del colpo di Singo due settimane dopo

Prima in campo per gli allenamenti e poi sul volo diretto a Doha dove sarà impegnato con il Paris Saint-Germain nella Supercoppa di Francia, sempre contro il Monaco. Gigio Donnarumma è stato immortalato a più riprese e ha fatto vedere le condizioni del suo viso. Sfregiato dopo l'intervento pericoloso di Singo, nemmeno ammonito nell'occasione, il numero uno della Nazionale ha spiegato che il recupero procede bene.

Le parole di Donnarumma sulle sue condizioni

"Come sto dopo il match con il Monaco? Bene, bene, bene. Per quanto riguarda i punti sta andando molto bene". Ed effettivamente gli ematomi sono rientrati e i segni sono meno evidenti. Quello che si vede chiaramente è la cicatrice, anche perché alcuni punti di sutura non sono caduti ancora, dopo la prima apposizione delle graffette nell'infermeria del Parco dei Principi.

Bisognerà capire come la situazione si evolverà nei prossimi giorni, quando i punti saranno caduti del tutto. Solo allora si potrà iniziare a vedere se il segno sarà particolarmente evidente o meno. Il portiere è apparso ottimista anche sul fatto che la cicatrice potrebbe non essere particolarmente evidente nonostante il punto molto esposto. Il dottor Alain Ducardonnet, consulente sanitario di BFMTM e medico sportivo all'epoca dichiarò: "Cicatrice evidente? Se i punti sono ben messi, no".

Solo il tempo ci darà le risposte, anche se la cosa più importante è l'aver evitato infortuni ben più gravi causati dalla botta molto violenta ricevuta in faccia.