È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni: da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e Juve

È morto Rino Marchesi, aveva 88 anni. L’ex allenatore anche di Inter e Juventus, nel corso della sua carriera in panchina aveva anche guidato il primo Napoli di Diego Armando Maradona.

Lutto nel mondo del calcio per la morte a 88 anni di Rino Marchesi. Calciatore prima e allenatori poi, Marchesi ha fatto la storia del campionato di Serie A. Il tecnico nato a San Giuliano Milanese in campo ha vissuto i suoi anni migliori alla Fiorentina con cui vinse due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, quella della doppia finale contro i Rangers. Da allenatore, oltre alle esperienze con Inter e Juventus, Marchesi è stato il primo allenatore in Italia di Diego Armando Maradona proprio sulla panchina del Napoli.

Tra Bianchi e Bigon, artefici dei prime due Scudetti azzurri, c'è proprio Marchesi il quale aveva accolto il Pibe de Oro nel nostro campionato due anni dopo aver sfiorato la vittoria dello Scudetto con Krol, Musella e Pellegrini. Nel corso della sua carriera Marchesi allenò con successo anche altre squadre come Mantova, Ternana, Avellino, Como, Udinese, Venezia, SPAL e Lecce, nonché di blasonati club quali proprio Napoli, Inter e Juventus. Ottenne le maggiori soddisfazioni professionali però proprio quando nel 1981 portò il Napoli a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, giungendo terzo in classifica al termine del campionato.

Marchesi durante i suoi anni al Napoli con Maradona.

Marchesi nella sua carriera da allenatore ebbe dunque il compito di accogliere Maradona al Napoli mettendo poi le basi per i trionfi successivi, con l'arrivo anche di Bagni. Quella stagione fu caratterizzata da un girone d'andata non proprio perfetto ma di un ritorno di altissimo livello subendo una sola sconfitta in trasferta col Milan chiudendo all'ottavo posto in classifica. In un'intervista a Fanpage, Marchesi raccontò quel periodo e il suo rapporto con Maradona: "Abbiamo avuto da subito un bellissimo rapporto, molto importante e di grande correttezza – disse -. Avevamo un buon legame perché ci siamo sentiti anche dopo che io andai via da Napoli e negli anni successivi.

Il primo giorno di ritiro a Castel del Piano mi disse subito: ‘Mister, io sono a sua completa disposizione’. Diego aveva un cuore grande e l'ho capito fin da subito". Nel corso della sua carriera da allenatore Marchiesi non riuscì a ottenere alla guida della Juventus risultati importanti anche per via però di una formazione a disposizione che però ormai era al termine del ciclo legato a Michel Platini. La retrocessione in Serie B con il Lecce, nel 1994, mise fine alla sua carriera da allenatore.