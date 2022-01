È morto l’ex arbitro Michelotti, l’omaggio nell’ultima gara a Napoli: “Tu si ‘na cosa grande” È morto all’età di 91 anni a Parma l’ex arbitro internazionale Alberto Michelotti.

A cura di Vito Lamorte

È morto all'età di 91 anni a Parma l'ex arbitro internazionale Alberto Michelotti. È stati uno dei punti di riferimento del calcio italiano degli anni ‘ 70 e ha diretto in carriera 145 partite di Serie A: la prima il 14 aprile del 1968, in Napoli-Varese sul campo di Fuorigrotta; e l’ultima il 17 maggio del 1981, una intensa Napoli-Juventus con un bel tributo da parte dei tifosi del San Paolo che srotolarono uno striscione per lui "Alberto, tu si ‘na cosa grande". Il bilancio complessivo vede anche 115 di Serie B e 86 incontri internazionali, tra cui la gara inaugurale dell'Europeo del 1980 allo stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Uefa del 1979 e due gare alle Olimpiadi di Montreal del 1976.

Dopo una piccola parentesi da calciatore in provincia, venne convinto da dirigenti del calibro di Ferruccio Bellè e Valdo Franceschi a indossare la casacca da direttore di gara e non se l'è tolta più di dosso. "Se quando vieni al mondo pesi sei chili, forse sei un predestinato", scrisse di lui Gianni Mura. Nel 2020 era stato inserito nella Hall of fame del calcio italiano e lo scorso luglio è stato nominato dirigente benemerito dal comitato nazionale AIA (Associazione italiana arbitri).

Era un grande tifoso del Parma e ha sempre portato in alto le sue origini emiliane. Proprio il club gialloblù con una nota ufficiale ha ricordato l’ex arbitro internazionale dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa: "Da ragazzo, nel primo dopoguerra, Michelotti aveva anche vestito la maglia della nostra squadra, nelle formazioni giovanili, principalmente come portiere, ma non solo. Era stata una militanza sportiva che Alberto, da autentico parmigiano e tifoso del Parma, ha sempre ostentato con orgoglio. Tant’è che alla nostra società è sempre stato vicino, in ogni momento della nostra storia sportiva. Come colonna dell’associazione Ex Gialloblù, come opinionista radiofonico e televisivo e, soprattutto, come appassionato sostenitore".