Clattenburg rivela quanto guadagna un arbitro ai Mondiali: “Puoi arrivare fino a 60mila euro”

L’ex arbitro della Premier League Clattenburg ha spiegato come funzionano i compensi per gli arbitri nei grandi tornei: “C’è un compenso fisso per ogni partita”

Anche gli arbitri saranno protagonisti dei prossimi Mondiali dove l'attenzione su di loro sarà altissima. Nell'ultima stagione praticamente in tutta l'Europa sono scoppiate polemiche sull'arbitraggio e per questo il presidente della Commissione arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina, ha scelto i 52 profili migliori provenienti da tutto il mondo. Oltre all'onore di dirigere le partite nel torneo più importante di tutti, i prescelti si porteranno a casa anche una discreta somma di denaro.

L'ex arbitro della Premier League Mark Clattenburg ha rivelato quali sono stati i compensi nell'ultima Coppa del Mondo alla quale doveva prendere parte, salvo poi tirarsi indietro qualche mese prima: intervistato nel podcast Whistleblowers ha spiegato che da diversi anni le cifre sono piuttosto stabili e che da ormai diverso tempo la UEFA adotta un metodo di pagamento particolare, non un compenso unico per tutto il torneo ma una somma per ogni partita.

I compensi degli arbitri ai Mondiali

Non sono allo stesso livello dei calciatori professionisti, ma anche gli arbitri di alto profilo guadagneranno una discreta somma dai Mondiali 2026. Dal 2004 al 2017 Clattenburg è stato uno degli arbitri di spicco della Premier League, diventato internazionale nel 2006 e coinvolto in Champions League, Europei e Olimpiadi: il bottino più grande della sua carriera risale a Euro 2016, dove era stato scelto per arbitrare la finale completando tutto il percorso fin dalla fase a gironi.

L'inglese ha spiegato come funziona: "Gli arbitri di maggior successo guadagnano fino a 60mila euro, includendo anche la finale. Quindi sono oltre 10mila euro per ogni partita e hai anche diritto a un'altra somma per l'indennità giornaliera". Agli Europei del 2016 ha arbitrato cinque partite, guadagnando quasi 60mila euro tra i compensi per le gare e gli altri indennizzi. Clattenburg sottolinea che la finale vale più delle altre partite: "Per la finale si riceveva qualcosa in più rispetto alle altre partite delle fasi finali. Se confronti questa cifra con i soldi che girano nel calcio, sembra piuttosto bassa. Credo che abbiano adottato un sistema di compenso fisso per partita, ma se arrivi ad arbitrare la finale, il guadagno totale si aggira tra i 52.000 e i 60.000 euro circa".

Gli arbitri italiani ai Mondiali

Tra gli arbitri selezionati per la Coppa del Mondo c'è anche Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, l'unico italiano chiamato a dirigere le partite in questa competizione. Sarà accompagnato da Marco Di Bello nel ruolo di Video Match Official, mentre tra gli assistenti ci sono i nomi di Daniele Bindoni e Alberto Tegoni che completano la squadra italiana che affronterà questa avventura.