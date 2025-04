video suggerito

È morto Leo Beenhakker, leggendario allenatore olandese: l’unico a vincere l’Eredivisie con Ajax e Feyenoord È morto il leggendario allenatore olandese Leo Beenhakker, l’unico a vincere l’Eredivisie sia con l’Ajax che con il Feyenoord: il tecnico olandese aveva 82 anni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto il leggendario allenatore olandese Leo Beenhakker, l'unico a vincere l'Eredivisie sia con l'Ajax che con il Feyenoord. Nel corso della sua lunga carriera il tecnico di Rotterdam, scomparso a 82 anni, ha allenato anche il Real Madrid e la nazionale olandese.

Proprio per i suo trascorsi in Spagna venne soprannominato ‘Don Leo' e con i Blancos vinse tre campionati consecutivi dopo la sua prima avventura nel calcio spagnolo alla guida del Saragozza, tra il 1981 e il 1984. Nel corso della sua carriera da allenatore, Beenhakker ha allenato complessivamente 11 club e quattro squadre nazionali. Nel 1990 ha guidato l'Olanda ai Mondiali in Italia ma è stato commissario tecnico anche dell'Arabia Saudita, di Trinidad e Tobago e della Polonia, che ha guidato alla prima qualificazione agli Europeo della sua storia nel 2008.

(in aggiornamento)