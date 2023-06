È morto a 45 anni Cedric Roussel, l’ex Brescia stroncato da un infarto: lutto nel mondo del calcio Cedric Roussel, meteora del Brescia, è morto all’età di 45 anni stroncato da un infarto.

A cura di Vito Lamorte

Lutto nel mondo del calcio. A soli a 45 anni è morto Cedric Roussel, che ha giocato anche una stagione nel Brescia ma si è fatto conoscere soprattutto per i suoi trascorsi in Premier League e in Belgio, dove vinse anche la classifica dei cannonieri col Mons.

L'ex attaccante è deceduto sabato per un infarto e, secondo quanto riportato dalla stampa belga, era seduto su una terrazza di un mercato nella città di Mons quando ha accusato il malore: a nulla sono serviti i soccorsi che si sono precipitati velocemente sul posto.

Roussel ha vestito la maglia delle Rondinelle nel 2007, scendendo in campo in 3 partite ufficiali con la squadra allora allenata da Somma e poi da Serse Cosmi. Il suo bilancio complessivo in Italia fu di tre presenze e zero reti.

Giocò in molti campionati, lasciando un ottimo ricordo in Premier League tra le tifoserie di Coventry e Wolverhampton, nonostante qualche difficoltà a trovare il gol con costanza. I campionati più felici li visse in patri: con il Mons riuscì a vincere il titolo di capocannoniere nella stagione 2002-2003 (22 reti).

L'attaccante ha raccolto anche due presenze con la nazionale belga, una in gara ufficiale e una amichevole, e giocando 12 partite in Under 21 con un bottino di ben 10 gol.

La Federazione belga ha voluto ricordare l’attaccante scomparso con un messaggio sui social: “Mandiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Cedric Roussel”.

Un notizia che soprattutto in Belgio ha destato un certo clamore tra tutti gli appassionati di calcio.

Anche il Mons ha pubblicato un ricordo su tutti i suoi profili social per salutare Roussel: "La nostra leggenda e ambasciatore Cédric Roussel è morto questo sabato. La famiglia RAEC Mons è devastata da questa notizia e porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia di Cédric e ai suoi cari. Hai segnato la nostra storia. GRAZIE Cedric".