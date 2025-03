video suggerito

È morto a 31 anni l'arbitro David García de la Loma: "Esempio di lotta e perseveranza" L'arbitro David García de la Loma è morto all'età di 31 anni dopo una lunga malattia. A comunicarlo è la Federazione calcistica spagnola (RFEF).

L'arbitro David García de la Loma è morto all'età di 31 anni dopo una lunga malattia. A comunicarlo è la Federazione calcistica spagnola (RFEF). Il giovane direttore di gara spagnolo era riuscito ad ottenere la promozione nella Segunda Federación durante la stagione 2020-2021 ma non ha mai potuto esordire in questa categoria perché gli è stato diagnosticato un cancro, nello specifico un sarcoma sinoviale.

La Federazione spagnola ha inviato un messaggio di condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici: "David è stato un esempio di lotta, perseveranza e amore per l'arbitraggio ". A causa della malattia, l'arbitro fu costretto all'amputazione di un braccio ma non ha abbandonato la sua passione ed era tornato in campo nel 2022.

Il 10 settembre 2022 David García de la Loma aveva arbitrato, nella Segunda RFEF, la partita tra l'Atlético de Madrid ‘B' e il Don Benito: un momento da ricordare per tutto il calcio spagnolo e in quell'occasione le due squadre gli hanno regalato una maglia commemorativa tra gli applausi del pubblico presente.

La Federazione ha annunciato che gli arbitri di tutte le categorie del calcio spagnolo indosseranno il prossimo fine settimana una fascia nera al braccio in suo omaggio.

