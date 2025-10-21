È morta Vanesa Callejon, la sorella dell’ex calciatore del Napoli aveva 47 anni: tragico lutto per lo spagnolo

Grave lutto per José Maria Callejon, ex calciatore di Napoli e Fiorentina: è morta la sorella Vanesa, 47 anni. L’annuncio è arrivato dal Marbella FC, che ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale. Anche il club partenopeo si è stretto attorno al suo ex giocatore.

Profondo dolore nel mondo del calcio per la morte di Vanesa Callejon, sorella dell'ex attaccante del Napoli e della Fiorentina, José Maria Callejon. La notizia è stata diffusa dal Marbella Futbol Club, squadra spagnola in cui l'ex azzurro ha chiuso la sua esperienza nel calcio giocato dopo l'esperienza in Serie A e il ritorno in patria con il Granada.

Nel messaggio pubblicato sui social, il club andaluso ha espresso tutta la propria vicinanza alla famiglia Callejon con parole cariche di commozione: "Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L'organizzazione desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. RIP".

Il post è stato accompagnato da un'immagine con il logo del club accanto a un nastro nero, simbolo universale di lutto. Non sono ancora note le cause della morte di Vanesa, che aveva 47 anni, essendo nata nel 1978. Era la sorella maggiore dei gemelli José Maria e Juanmi, entrambi calciatori professionisti.

Il lutto ha scosso anche i tanti tifosi del Napoli, che sui social stanno manifestando affetto e solidarietà nei confronti del loro ex idolo. Messaggi di vicinanza come "Siamo vicini al tuo dolore", "Notizia straziante, dispiace tantissimo per il grande José" o "Condoglianze al nostro Callejon" stanno riempiendo le bacheche social dedicate all'ex numero 7 azzurro.

Anche la SSC Napoli ha voluto unirsi al dolore del suo ex calciatore. In una nota diffusa sugli account ufficiali, il club ha scritto: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa".

Arrivato nel 2013 dal Real Madrid, José Maria Callejon è stato uno dei simboli del Napoli dell'era De Laurentiis. Professionale, discreto e sempre al servizio della squadra, è rimasto nel cuore dei tifosi non solo per i suoi gol ma anche per il suo attaccamento alla maglia.

Durante la pandemia, infatti, rinunciò a parte dello stipendio pur di concludere la stagione con i compagni, gesto che consolidò il legame con la città e i suoi sostenitori. Oggi la notizia della morte di Vanesa Callejon riporta il nome dell'ex azzurro sulle cronache, ma per un motivo tristemente diverso. Il mondo del calcio, in Spagna come in Italia, si stringe attorno a lui in un momento di profonda sofferenza.