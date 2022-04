È grande Italia in Svizzera, decide Cristiana Girelli! Azzurre prime nel Girone per i Mondiali Ottima prova delle Azzurre che vincono in Svizzera il match decisivo e conquistano la testa della classifica del Girone di qualificazione: decisiva una punizione all’82’

A cura di Alessio Pediglieri

La Nazionale italiana di calcio femminile era alla ricerca del primo posto nel Gruppo G per la qualificazione diretta ai Mondiali del 2023, facendo visita a Thun alla capolista Svizzera. Un match decisivo per la leadership del girone che vedeva le Azzurre di Milena Bertolini avere un unico risultato utile, la vittoria. Che è arrivata nel finale di una gara più che sofferta, grazie ad una punizione diretta di Girelli che supera barriera e portiere.

Una gara fondamentale per la qualificazione alla Coppa del Mondo che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda in programma nel 2023 e che arriva dopo la convincente prova mostrata contro la Lituania. L'occasione giusta anche per vendicare il 2-1 elvetico al Barbera subito dalle azzurre che ne ha fermato la marcia. Ma a Thun l'atteggiamento della nostra nazionale è quello giusto: Bertolini lancia in avanti la squadra, con la richiesta di segnare e, anche se il gol non arriva nei primi 45 minuti, l'inerzia del match resta in mano all'Italia.

Equilibrio perfetto a inizio ripresa di Svizzera–Italia

Se non c'è una egemonia evidente da parte delle azzurre, alla Stokhorn Arena sono nostri i maggiori tentativi di trovare la via del gol, subito vicino dopo nemmeno 10 minuti di gioco con la Cernoia che impegna Thalmann, ben sapendo che per la Svizzera è anche positivo un pareggio interno per rimanere in vetta alla classifica del girone. Ma è anche il nostro portiere, Giuliani a esaltarsi: al 23′ salva tutto con uno strepitoso intervento sull'unica reale occasione della Svizzera con la conclusione di Crnogorcevic.

Leggi anche Perché Turchia-Italia si giocherà lo stesso anche se siamo fuori dai Mondiali

La gioia azzurra dopo il gol alla Svizzera

La Svizzera si difende e si chiude con ordine senza permettere a Bonansea e Girelli di trovare le vie giuste per la rete, costringendo l'Italia a provare le conclusioni dalla distanza. La ripresa riprende il filo conduttore dei primi 45 minuti, con le azzurre votate in avanti anche se non con la lucidità necessaria a sbloccare la partita. Al 70′ c'è anche l'occasione per reclamare un fallo di mano da parte delle azzurre che però non c'è, con un finale a fiato corto e gambe pesanti.

Ci pensa allora Girelli direttamente su punizione sul vertice sinistro dell'area svizzera: destro sul primo palo, sfiorato dalla barriera, che inganna il portiere elvetico per l'1-0 che fa esplodere la gioia azzurra in panchina. Una vittoria voluta e meritata e che consegna la testa del Girone di qualificazione, che le azzurre guidano adesso con due punti di vantaggio sulla Svizzera.