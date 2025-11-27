Dzeko senza filtri: “Facciamo ca**re? Ok, possiamo dirlo! Ma non si può fischiare ad ogni palla persa”

Edin Dzeko senza filtri dopo la sconfitta in Conference League della Fiorentina in casa contro l'AEK Atene: "Facciamo cagare? Ok, possiamo dirlo, però quando gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi alla prima palla persa. Durante la partita ci vuole più sostegno perché è difficile uscire da soli da questa situazione. Lo so, non giochiamo bene, è tutto vero, però si fischia dopo la partita".

Parole molto forti da parte dell'ex attaccante di Roma, Inter e Manchester City a Sky: "Si vede che c'è paura, perché uno sbaglia ed iniziano i fischi, soprattutto i ragazzi giovani. Invece una parola positiva o un applauso ci aiuterebbe".

Dzeko ha parlato delle difficoltà tecniche della squadra: “Non riusciamo nemmeno a fare tre passaggi di fila e non è normale per una squadra come la nostra. Non basta di certo fare questo, per primo io. I ragazzi hanno lavorato bene durante la sosta e lo si è visto contro la Juventus, ma forse non siamo ancora al massimo”.

Dzeko senza filtri dopo la sconfitta della Fiorentina

L’attaccante della Fiorentina ha rilasciato parole importanti dopo la sconfitta contro l’AEK: “Il mister ci ha preparato bene alla partita tatticamente e fisicamente. Abbiamo creato qualcosa nel primo tempo, poi loro hanno fatto rete su un cross ed è stato tutto più difficile".

Quello contro l'AEK Atene è il secondo stop consecutivo in Conference League per la Fiorentina e prima battuta d’arresto dell’era Vanoli. Allo stadio Franchi, nella quarta giornata della fase campionato, i viola sono caduti 1-0 contro l’AEK Atene: decisivo il gol di Gacinovic al 35’, su rifinitura di Pineda.

La Fiorentina incappa in una serata opaca, segnata da errori, poca lucidità e due gol annullati per offside (prima Gudmundsson, poi Ranieri). Nel finale Dzeko sfiora il pari con una traversa ma i greci si erano fermati al palo con Zini.