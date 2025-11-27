Dzeko senza filtri: “Facciamo ca**re? Ok, possiamo dirlo! Ma non si può fischiare ad ogni palla persa”

Calcio
Edin Dzeko senza filtri dopo la sconfitta della Fiorentina in casa contro l’AEK Atene: parole molto forti da parte dell’attaccante bosniaco.
A cura di Vito Lamorte
Edin Dzeko senza filtri dopo la sconfitta in Conference League della Fiorentina in casa contro l'AEK Atene: "Facciamo cagare? Ok, possiamo dirlo, però quando gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi alla prima palla persa. Durante la partita ci vuole più sostegno perché è difficile uscire da soli da questa situazione. Lo so, non giochiamo bene, è tutto vero, però si fischia dopo la partita".

Parole molto forti da parte dell'ex attaccante di Roma, Inter e Manchester City a Sky: "Si vede che c'è paura, perché uno sbaglia ed iniziano i fischi, soprattutto i ragazzi giovani. Invece una parola positiva o un applauso ci aiuterebbe".  

Dzeko ha parlato delle difficoltà tecniche della squadra: “Non riusciamo nemmeno a fare tre passaggi di fila e non è normale per una squadra come la nostra. Non basta di certo fare questo, per primo io. I ragazzi hanno lavorato bene durante la sosta e lo si è visto contro la Juventus, ma forse non siamo ancora al massimo”. 

L’attaccante della Fiorentina ha rilasciato parole importanti dopo la sconfitta contro l’AEK: “Il mister ci ha preparato bene alla partita tatticamente e fisicamente. Abbiamo creato qualcosa nel primo tempo, poi loro hanno fatto rete su un cross ed è stato tutto più difficile".

Quello contro l'AEK Atene è il secondo stop consecutivo in Conference League per la Fiorentina e prima battuta d’arresto dell’era Vanoli. Allo stadio Franchi, nella quarta giornata della fase campionato, i viola sono caduti 1-0 contro l’AEK Atene: decisivo il gol di Gacinovic al 35’, su rifinitura di Pineda.

La Fiorentina incappa in una serata opaca, segnata da errori, poca lucidità e due gol annullati per offside (prima Gudmundsson, poi Ranieri). Nel finale Dzeko sfiora il pari con una traversa ma i greci si erano fermati al palo con Zini.

Calcio
Conference League
Fiorentina
