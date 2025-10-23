Dzeko-Pioli, scintille sul modulo: “Meglio con due punte”. La replica: “Se vuole, sa dov’è il mio ufficio”

Fanno discutere le dichiarazioni di Dzeko e Pioli dopo la vittoria della Fiorentina a Vienna: al centro della discussione il sistema di gioco e le scelte in attacco.

Edin Dzeko ritrova il gol in Conference League contro il Rapid Vienna e coglie l’occasione per dare un suggerimento tattico a Stefano Pioli: secondo il bosniaco, la Fiorentina renderebbe meglio con due punte. Il tecnico viola, però, non lascia spazio a interpretazioni e replica con fermezza: “Mi auguro arrivi il momento per farlo, ma non è questo”.

Il botta e risposta nasce dopo la vittoria di Vienna. Ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante bosniaco ha espresso il proprio punto di vista: “Lasciamo stare, potrei dire tante cose. Non stiamo facendo bene, tutti. Ruolo? Non voglio dire tanto, se no il mister si arrabbia. Quando giochiamo in due davanti per entrambi può essere una cosa importante avere un compagno vicino, ma anche per la squadra nei momenti di difficoltà. Si può giocare in vari modi, poi decide il mister".

Poco dopo, Pioli ha risposto con tono sereno ma deciso: “In questo momento non possiamo permetterci più di due giocatori offensivi. Serve equilibrio. Dzeko sa che è un grande giocatore e sa anche dov’è il mio ufficio: se vuole parlare, le porte sono aperte. Le scelte dipendono dalle prestazioni e dai risultati”.

Dzeko-Pioli, scintille dopo la vittoria sul Rapid Vienna

Fanno discutere le dichiarazioni di Edin Dzeko e Stefano Pioli dopo la vittoria della Fiorentina a Vienna: al centro della discussione il sistema di gioco e le scelte in attacco. Una situazione di tensione che in questo momento si poteva evitare in casa toscana, visto il momento che sta attraversando la Viola e gli impegni non semplici del prossimo futuro con Bologna, Inter, Lecce, Mainz e Genoa.

Se in Conference League le cose stanno andando bene per la Fiorentina, con la squadra di Pioli che è prima nella League Phase; in campionato i gigliati occupano l'ultimo posto insieme a Genoa e Pisa e devono assolutamente invertire la rotta.