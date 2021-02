All'indomani dell'ultimo giorno di mercato in casa Roma è ancora Edin Dzeko a catalizzare l'attenzione. È andato in scena oggi un primo incontro tra il centravanti e l'allenatore Paulo Fonseca, nel tentativo di ricucire lo strappo che ha portato all'esclusione del primo nelle ultime settimane. Segnali positivi confermati anche dell'inserimento del bomber nella lista Uefa della Roma, e strada in discesa anche se il giocatore dovrà metabolizzare l'addio alla fascia di capitano che sembra definitivo.

Nessun colpo di scena di mercato per Edin Dzeko. Dopo la rottura con Fonseca e la doppia esclusione in campionato, il terminale offensivo bosniaco è rimasto nella Capitale. Nessuna cessione last-minute per l'ex Manchester City, nonostante il tentativo della Roma di imbastire uno scambio con Sanchez dell'Inter. Inevitabile dunque un tentativo di far rientrare il caso, in modo da poter sfruttare un giocatore del calibro di Edin Dzeko nel prosieguo della stagione, nonostante l'exploit del suo sostituto Borja Mayoral.

A tal proposito, come confermato da Sky, è andato in scena un primo incontro tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko. Un primo contatto, per sondare il terreno e capire se i margini di una ricomposizione sono concreti. Sensazioni positive, con le parti che si sono date appuntamento a domani, sulla strada che porta al big match di sabato in casa della Juventus.

Una partita in cui un giocatore come Dzeko ovviamente farebbe molto comodo a Fonseca e alla Roma. D'altronde l'inserimento del nome di Dzeko nella lista Uefa della società capitolina, in vista dei sedicesimi di Europa League è un segnale che non può che alimentare l'ottimismo. Un ostacolo da superare per la riappacificazione è quello relativo al caso della fascia di capitano che difficilmente tornerà sul braccio dell'attaccante. Ormai la decisione di affidarla a Pellegrini sembra definitiva, e il bosniaco dovrà farsene una ragione.