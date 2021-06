Il calciomercato non si è ancora aperto ufficialmente, ma la corsa ai rinforzi per le squadre di Serie A è già cominciata. Obiettivo primario per molte compagini è quello di migliorare il reparto offensivo con un nuovo centravanti. Molto caldo in questo caso l'asse Torino-Roma con la formazione giallorossa al lavoro per regalare l'attaccante granata Andrea Belotti al nuovo allenatore José Mourinho. L'arrivo del bomber azzurro in giallorosso potrebbe quindi spingere Edin Dzeko verso la Juventus.

I bianconeri, su indicazione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, sarebbero infatti tornati alla carica per il 35enne bosniaco a cui, secondo diverse fonti, avrebbero già proposto un contratto biennale. L'affare sfumato nella scorsa sessione di mercato estivo (allora per il mancato approdo di Milik in giallorosso) potrebbe dunque concludersi ad un anno di distanza. Non si tratta però di un'operazione che si dovrebbe chiudere in pochi giorni dato che ci sono molti fattori che entrambe le formazioni coinvolte devono prendere in considerazione.

Molto dipenderà infatti dall'esito della trattativa tra Roma e Torino per portare Andrea Belotti alla corte di Mourinho. I giallorossi non hanno ancora presentato alcuna offerta ufficiale ai granata, ma hanno individuato nel "Gallo" il centravanti ideale per rinforzare l'attacco e stanno studiano un piano per accelerare i tempi. L'approdo del 27enne di Calcinate nella Capitale permetterebbe quindi a Edin Dzeko di liberarsi a costi ridotti o addirittura a parametro zero qualora i capitolini avessero bisogno di eliminare dal bilancio il pesante ingaggio dell'attaccante bosniaco che pesa circa 14 milioni di euro lordi.