Dybala spoilera il rinnovo con la Juventus nel fuorionda con Zverev: “Se vieni a Torino mi trovi” Durante un colloquio fuorionda con Zverev in occasione delle ATP Finals, il calciatore della Juventus Paulo Dybala sembra confermare l’imminente fine delle trattative per rinnovo di contratto con la società bianconera. Oltre ad annunciare il suo rientro in rosa per la gara di Champions League contro il Chelsea.

A cura di Michele Mazzeo

La querelle legata al rinnovo di contratto con la Juventus di Paulo Dybala è sempre più vicina alla conclusione. L'attuale accordo in scadenza nel giugno del 2022 preoccupa e non poco i tifosi bianconeri spaventati dalla possibile partenza del talento argentino (certa qualora si arrivasse senza rinnovo alla prossima sessione di mercato estiva). Ma i supporter della Vecchia Signora sembra possano tirare a breve un sospiro di sollievo per due motivi: dopo l'infortunio rimediato in Nazionale che lo ha costretto al forfait contro la Lazioforfait contro la Lazio il sudamericano tornerà a disposizione di Allegri per la gara di Champions contro il Chelsea e, soprattutto, perché la trattativa per il tanto agognato rinnovo fino al 2026 pare essere ormai in via di definizione con soltanto alcuni dettagli burocratici da sistemare prima dell'ufficialità.

A confermare le indiscrezioni ci ha pensato lo stesso Dybala che in un fuorionda carpito delle telecamere dell'ATP lascia intendere al campione delle ATP Finals di Torino, Alexander Zverev, che la sua permanenza sotto la Mole è destinata a prolungarsi.

Dopo la finale del torneo di tennis riservato ai migliori otto giocatori del mondo di scena nel capoluogo piemontese, il numero dieci bianconero è andato negli spogliatoi per complimentarsi con il vincitore e portagli in regalo una sua maglia della Juventus autografata. Prima di posare per una foto ricordo, il tennista tedesco e il calciatore argentino hanno avuto un piccolo scambio di battute nel quale appunto la Joya sembra anticipare a Zverev il tanto atteso rinnovo di contratto con la Juventus. Il campione delle ATP Finals chiede: "Ti trovo qui a Torino fra 5 anni?". A quel punto, dopo un'iniziale titubanza ("Forse…Lo Spero"), Dybala si lascia andare a quella che sembra una confessione in piena regola: "Se vieni a Torino nei prossimi cinque anni mi trovi sicuro".

Parole, quelle pronunciate dall'attaccante bianconero, che sembrano di fatto anticipare l'annuncio del rinnovo fino al 2026 che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. A breve la dirigenza juventina deve infatti incontrare Jorge Antun, l'agente del calciatore con il quale è già stato trovato un accordo (8 milioni di euro a stagione + 2 milioni di bonus), per definire gli ultimissimi dettagli, dopodiché ci sarà la firma del calciatore e l'annuncio ufficiale del tanto agognato rinnovo già in qualche modo anticipato a Zverev.