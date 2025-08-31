Dybala scambia la maglia con il figlio di Buffon dopo Pisa-Roma: un gesto che racconta due generazioni

Certe scene nel calcio non si preparano. Accadono. A volte sul campo, a volte a bordocampo. Come quello che ha visto protagonista Paulo Dybala, al termine di Pisa–Roma, che ha scambiato la sua maglia con quella di Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi Buffon ed ex compagno della Joya alla Juventus.

In occasione della seconda giornata di Serie A 2025-2026, che ha visto i giallorossi infilare la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Bologna all'esordio in casa, mentre tutti i giocatori andavano via verso gli spogliatoi Dybala si è avvicinato al ragazzo e i due si sono scambiati la maglia. Un gesto semplice, ma pieno di significato perché racchiude un piccolo pezzo di storia del calcio italiano degli ultimi anni.

Dybala ha condiviso anni gloriosi alla Juventus con Gigi Buffon e Louis Thomas, il figlio del portierone della Nazionale, è sempre stato un grande estimatore della Joya. I due si conoscono dai tempi di Torino e dopo Pisa-Roma è arrivato questo scambio che ha messo anche due generazioni a confronto.

Louis, classe 2007, ha 18 anni ed è cresciuto tra i campi di Vinovo e Pisa. È attaccante, ha scelto di giocare per la Repubblica Ceca, paese della madre, e ha esordito tra i professionisti con la maglia nerazzurra lo scorso anno. Dybala è al terzo anno alla Roma dopo il divorzio con la Juventus, nonostante le diverse situazioni che potevano portarlo via dalla Capitale negli ultimi 12 mesi.

Il gesto di Paulo Dybala è passato quasi sotto silenzio ma, oltre ad essere ‘figlio' del legame precedente tra i due, sembra essere un momento che racconta due generazioni a confronto e quasi un passaggio di testimone: la Joya ha giocato con il padre di Louis Thomas e ora è suo avversario. Quasi come se il passato volesse stringere la mano al futuro.