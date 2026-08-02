Dybala e Cristante faccia a faccia durante Cardiff-Roma: nervi tesissimi in campo

La pesante sconfitta per 4-1 contro il Cardiff è stata accompagnata da un acceso confronto tra Paulo Dybala e Bryan Cristante. A far scattare il nervosismo sono state le proteste per alcuni falli e un episodio che ha coinvolto anche Matías Soulé.

La pesante sconfitta della Roma contro il Cardiff non ha lasciato soltanto interrogativi sul piano del gioco. Nel corso dell'amichevole persa 4-1 in Galles, infatti, i giallorossi hanno vissuto anche alcuni momenti di forte tensione tra i propri giocatori, culminati in un acceso confronto tra Paulo Dybala e Bryan Cristante.

Dopo il 3-3 ottenuto contro il Cannes, la squadra di Gian Piero Gasperini è incappata in un'altra prova difficile, questa volta contro la formazione gallese neopromossa in Championship. A rendere ancora più pesante il pomeriggio romanista non è stato solo il risultato, ma anche il nervosismo emerso in campo.

tutto sarebbe nato dai ripetuti interventi giudicati troppo duri dei giocatori del Cardiff. La situazione è degenerata poco dopo il quarto gol degli inglesi, quando Matías Soulé ha protestato con decisione nei confronti dell'arbitro per un fallo non ravvisato ai danni di Castro.

Tensione tra Dybala, Soulé e Cristante in Cardiff-Roma

A quel punto è intervenuto Cristante nel tentativo di allontanare il compagno e riportare la calma. Il gesto, però, non è stato gradito da Dybala, che si è schierato in difesa del connazionale. Tra i due è nato un faccia a faccia particolarmente acceso, con l'attaccante argentino che ha spinto via il centrocampista, mentre Soulé si è allontanato continuando a protestare.

L'episodio ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria rissa, ma la situazione è rientrata dopo pochi istanti grazie all'intervento degli altri giocatori.

Per Dybala è stata una partita dai due volti. Dopo aver fallito un calcio di rigore nel finale del primo tempo, con la Roma già sotto di tre reti, la Joya ha trovato nella ripresa il gol che ha reso meno pesante il passivo. La rete, però, non è bastata a evitare una sconfitta netta che, insieme alle tensioni viste in campo, aumenta le preoccupazioni in casa giallorossa in vista dell'inizio della nuova stagione.