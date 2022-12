Durante il derby olandese dalle tribune, d’improvviso, l’assurdo: un tifoso si dondola sul campo Durante il derby tra Willem II e NAC Breda, una scena surreale si è consumata all’interno dello stadio. Un tifoso si è improvvisato un novello ‘Tarzan’, dondolandosi pericolosamente nel bel mezzo del match.

A cura di Alessio Pediglieri

Nel fine settimana si è anche giocato nelle varie seconde divisioni nazionali in Europa, in contemporanea con i Mondiali in Qatar. Se i principali campionati infatti si sono fermati per dare giocatori alle varie Nazionali non così le serie minori, tra cui la 2a olandese in cui è andato in scena un accesissimo derby, tra il Willem II e il Breda. Caratterizzato dal successo del NAC ma soprattutto da un tifo ininterrotto prima e dopo il match e che ha visto il suo culmine in un assurda iniziativa da parte di un tifoso del Willem durante la partita.

La partita è stata vinta dal NAC Breda che è riuscito a conquistare tre punti pesantissimi grazie alle reti siglate da Ligeon e Antonia a inizio ripresa dopo il vantaggio iniziale nel primo tempo del Willem II con il rigore segnato da Bokila. Una vittoria in rimonta che ha visto scatenarsi l'irrefrenabile entusiasmo dei tifosi del club guidato da Molenaar ritornato al successo nella gara più attesa, dopo 4 giornate e condannando il Willem alla 5a sconfitta stagionale dopo 17 giornate.

Ma se sul campo è andato in scena un classico derby, in cui nessuno si è risparmiato è tra le due tifoserie che il derby si è acceso maggiormente e che ha visto anche momenti di tensione fuori dallo stadio prima dell'inizio della gara e feroci contestazioni da parte degli ultrà del Willem verso la propria società. I sostenitori del club di Tillburg hanno cercato di assaltare l'edificio principale del King Willem II Stadium per pretendere le dimissioni dell'allenatore, Kevin Hofland. Gli ultrà sono stati però fermati in tempo dalle forze dell'ordine che, però, non hanno potuto evitare nuovi disordini tra le strade cittadine.

Dentro lo stadio, però, solamente uno spettacolo pirotecnico e coreografie senza incidenti. Il tutto solo da parte della curva del Willem II perché ai tifosi del NAC Breda era stata vietata la possibilità di entrare nell'impianto. Ciò però non ha vietato a centinaia di ultrà di ritrovarsi fuori dallo stadio e di invadere le strade cittadine per festeggiare la vittoria. A festeggiare, alla fine del derby sono stati infatti i tifosi del NAC Breda, che hanno occupato Tillburg "ripagando" gli ultrà avversari con la stessa moneta: fumogeni, petardi e una accoglienza particolarmente calorosa riservata al pullman della squadra che stava lasciando lo stadio e che per alcuini minuti ha dovuto desistere dal proprio intento, avvolto da una autentica cortina di fumo.

Dove è andata in atto anche una scena del tutto surreale proprio durante la partita e che è finita sugli smartphone di altri spettatori presenti, diventando immediatamente virale sui social. Mentre le due squadre si stanno confrontando in campo, improvvisamente dal nulla, si vede dondolare un tifoso, appeso a delle corde, pericolosamente tra tribuna e il campo. Una, due, tre volte, finché non viene fermato dai propri compagni di tifo. Dalle riprese effettuate dalla tribuna laterale si vede perfettamente la pericolosità del gesto dell'improvvisato ‘Tarzan' volare con gli altri spettatori assistono divertiti mentre i giocatori non si accorgono di nulla.

Tra le risate divertite degli altri presenti, il tifoso si lancia con l'altalena improvvisata, costruita strappando delle funi di supporto presenti in curva. Anche da un secondo filmato, direttamente girato dalla ‘pancia' del tifo più caldo del Willem, viene documentata la pericolosa goliardata poi fortunatamente conclusasi senza alcuna grave conseguenza.