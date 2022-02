Dumfries sceglie Maicon come riferimento e infiamma il derby: “Il Milan non mi spaventa” Denzel Dumfries infiamma il derby di Milano e tra i suoi modelli di riferimento un calciatore che ha scritto la storia del club nerazzurro: Maicon Douglas.

A cura di Vito Lamorte

Denzel Dumfries doveva ambientarsi, tutto qua. Il calciatore olandese arrivato all'Inter per sostituire Hakimi aveva solo bisogno di tempo. Il numero 2 della squadra campione d'Italia in carica ha avuto un impatto piuttosto complicato con il calcio italiano ma pian piano è riuscito ad entrare nei meccanismi della squadra di Simone Inzaghi e oggi è un calciatore importante per i nerazzurri.

L'ex capitano del PSV, nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby di Milano in programma il prossimo sabato alle ore 18 e ha infiammato un po' il clima di una partita importante sia dal punto di vista cittadino che del campionato: "Del Milan non mi spaventa nessuno. Ibrahimovic è sicuramente un grande giocatore, ma non mi piace parlare degli avversari. Il derby è una gara unica, la vedevo dall'Olanda. All'andata, anche se ero in panchina, ho percepito un'atmosfera pazzesca.

I nerazzurri vengono indicati da tutti come i favoriti per lo Scudetto e Dumfries non sente nessuna pressione: "Non ci pesa essere i favoriti, è una bella sensazione".

Sul periodo più difficile vissuto all'inizio della sua esperienza nerazzurra l'esterno olandese ha dichiarato: "L'errore contro la Juventus, in una delle partite più importanti dell'anno, è stato il momento più duro. Essere coinvolto in quell'episodio mi ha fatto cadere il mondo addosso. Già dal giorno successivo ho però sentito l'aiuto del club e ho provato a ritrovare l'equilibrio mentale. La settimana dopo a Empoli D’Ambrosio ha segnato ed è venuto ad abbracciarmi: non mi era mai successo, è stato uno shock positivo, un’emozione. Ho capito che tutti erano dalla mia parte". Da quel momento Dumfries ha cambiato marcia e il suo rendimento ha svoltato in maniera esponenziale.

Infine Denzel da Rotterdam ha inserito tra i modelli di riferimento un calciatore che ha scritto la storia del club nerazzurro: "L'Inter ha sempre avuto giocatori incredibili a destra, ma il primo che mi viene in mente è Maicon. Vorrei avvicinarmi ai suoi livelli il più possibile. Eredità di Hakimi? È un giocatore fantastico, ma non mi sento come uno che ha preso il suo posto. Devo solo lavorare e dimostrarmi all'altezza".