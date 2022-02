Due ammonizioni in cinque secondi: l’incredibile espulsione di Martinelli in Premier League Incredibile espulsione nel match di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton: l’attaccante dei Gunners Gabriel Martinelli è riuscito a rimediare due ammonizioni nel giro di cinque secondi per due scorrettezze commesse nel corso della stessa azione di gioco.

A cura di Michele Mazzeo

L'attaccante Gabriel Martinelli è stato protagonista di una delle espulsioni più incredibili di sempre. Il brasiliano dell'Arsenal nel match di Premier League in casa del Wolwerhampton è infatti riuscito nell'impresa di rimediare due ammonizioni nel giro di cinque secondi e per due scorrettezze commesse nel corso della stessa azione di gioco.

Frustrato per una mancata chiamata da parte del direttore di gara per un presunto intervento falloso ai suoi danni, al 69 minuto di gioco infatti il 20enne di San Paolo, stella dei Gunners, si è reso protagonista di due ingenue infrazioni che, da regolamento, richiedono la sanzione disciplinare. Martinelli difatti prima si è visto sventolare un cartellino giallo per aver tentato di ritardare una rimessa laterale ostruendo la battuta di un avversario e poi, sugli sviluppi della stessa rimessa laterale, ha completato la sua serata nera rimediando la seconda ammonizione per un duro quanto inutile intervento su Chiquinho.

L'arbitro Michael Oliver (lo stesso di quel famoso Real Madrid-Juventus di Champions League in cui fece infuriare Gigi Buffon) non ci ha pensato e senza esitare ha quindi estratto i due cartellini gialli in sequenza mandando anticipatamente sotto la doccia il giovane brasiliano che si può consolare con questo strano primato ma soprattutto con i tre punti che il suo Arsenal, nonostante la sua espulsione, è riuscito a portare a casa i tre punti imponendosi per 1-0. Un successo che permette ai Gunners di proseguire la sua rincorsa verso la zona Champions ora distante una sola lunghezza (e con due gare da recuperare rispetto al West Ham che attualmente occupa il quarto posto in classifica).