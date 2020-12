Martin Skrtel non scenderà più in campo per tutto il resto della stagione. Per lui il 2020 ha regalato un ultimo, terribile, regalo: la rottura del tendine d'Achille. Un infortunio gravissimo e che mette a rischio non solo l'integrità del giocatore per le future stagioni ma l'intera sua carriera. Perché Skrtel non è più giovanissimo, ha sulle spalle 36 primavere e una lunga storia di calcio e partite che potrebbero anche portarlo a dire addio e concludere così la sua avventura sportiva.

Il 36enne centrale difensivo slovacco che sta giocando all’Istanbul Basaksehir si è rotto il tendine d’Achille durante il match di domenica scorsa valido per la SuperLig turca contro il Kasimpasa, poi terminato 2-2. Un infortunio che obbligherà il giocatore all'immediato intervento chirurgico e che lo porterà ad una lenta rieducazione in attesa di capire i tempi di recupero. Ma ciò che al momento preme di capire è se Skrtel avrà la forza e la voglia di ritornare di nuovo in campo alla soglia dei 40 anni.

La sensazione diffusa è che con questo infortunio, Martin Skrtel possa anche appendere le scarpette al chiodo e chiudere così la sua comunque prestigiosa e lunga carriera. Skrtel con l'Istanbul Basaksehir ha un contratto che scadrà a giugno e dunque nelle prossime settimane si dovrà discutere anche del rinnovo. Skrtel, nazionale slovacco con oltre 100 presenze, è stato per anni perno assoluto in Premier League della retroguardia del Liverpool (tra il 2008 e il 2016) e ha avuto anche una fugace avventura nell'Atalanta di Gasperini nell'agosto del 2019, arrivando da un'altra squadra turna, il Fenerbahce. Una parentesi durata pochi giorni prima di accasarsi in Turchia.

Malgrado diversi infortuni in carriera, la rottura del tendine d'Achille è il trauma più grave che Skrtel ha subito da quando ha iniziato a giocare tra i professionisti. In passato ha avuto alcuni problemi alle ginocchia anche se nell'ultima stagione e mezza con il Basaksehir aveva già saltato per infortunio 22 partite in campionato.