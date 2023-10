Dove vedere Spagna-Scozia in TV, le partite delle Qualificazioni agli Europei 2024 in programma oggi Spagna-Scozia è una delle partite più interessanti delle qualificazioni a Euro 2024 che si giocano oggi, giovedì 12 ottobre 2023. Fischio d’inizio alle ore 20.45 a Siviglia e gara che sarà trasmessa in diretta TV su TV8 e su Sky Sport.

A cura di Vito Lamorte

Si torna in campo per le qualificazioni a Euro 2024 oggi giovedì 12 ottobre, con otto partite molto interessanti. quella che spicca di più tra tutte è Spagna-Scozia, che può essere decisiva per il gruppo A visto che la Roja ha una partita in meno e giocherà contro i primi in classifica: in caso di vittoria i ragazzi di De La Fuente si avvicinerebbero al primo posto. Morata & co, inoltre, vogliono riscattare la sconfitta dell'andata ad Hampden Park, quando McTominay vestì i panni del supereroe e fece gioire la squadra di Clarke.

Un'altro match di grande interesse è quello tra Croazia e Turchia, che si contendono la vetta del girone D mentre nel gruppo E sono Albania e Repubblica Ceca a giocarsi il primo posto in uno scontro diretto ad alta tensione. Nello stesso raggruppamento la Polonia sarà ospite delle Isole Faroe e oltre a cercare la vittoria sarà spettatrice interessata dell'incontro di Tirana. A completare il quadro, sempre allo stesso orario, sono Lettonia-Armenia e Andorra-Kosovo. Israele-Svizzera è stata rimandata dall'UEFA dopo l'attacco terroristico di Hamas ai territori israeliani.

Spagna-Scozia, dove vederla in TV e in streaming

La Spagna ospita la Scozia all'Estadio de La Cartuja di Siviglia per avvicinarsi alla vetta del girone. Si gioca alle ore 20.45 e la partita verrà trasmessa in diretta TV in chiaro su Tv8 e a pagamento da Sky, con canale di riferimento Sky Sport Max. A occuparsi della telecronaca sarà Federico Zancan. Tutte le altre gare inserite nel calendario odierno saranno mandate in onda con collegamenti su Sky Sport Football a partire dalle 20.45 con Diretta Gol Euro 2024.

I match di qualificazione ai prossimi Europei saranno trasmessi anche in diretta streaming: gratuitamente sul sito di Tv8.com e per gli abbonati a Sky attraverso la app di Sky Go. Un'altra ipotesi è Now, che si può attivare la visione dell'evento previo pagamento del pass sport previsto.

Le partite di qualificazioni agli Europei 2024: il programma

Il programma delle partite di giovedì 12 ottobre valido per le qualificazioni a Euro 2024.

Gruppo A: Cipro – Norvegia ore 20:45

Gruppo A: Spagna – Scozia ore 20:45

Gruppo D: Croazia – Turchia ore 20:45

Gruppo D: Lettonia – Armenia ore 18:00

Gruppo E: Albania – Repubblica Ceca ore 20:45

Gruppo E: Isole Faroe – Polonia ore 20:45

Gruppo I: Andorra – Kosovo ore 20:45

Gruppo I: Bielorussia – Romania ore 20:45

Gruppo I: Israele-Svizzera (rinviata)