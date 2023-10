L’UEFA rinvia le partite delle nazionali in Israele: cancellato tutto per le prossime due settimane Con un comunicato l’UEFA ha reso noto che sono state rinviate tutte le partite in programma in Israele nelle prossime due settimane alla luce dell’attuale situazione di sicurezza nel paese.

A cura di Vito Lamorte

L'attacco di Hamas nei confronti di Israele ha portato ad una situazione geopolitica che mai si era verificata in precedenza. Nelle ore successive ai bombardamenti è arrivata la risposta israeliana, che ha rivendicato di aver colpito diversi centri di Hamas tra cui un quartier generale dell'intelligence terroristica.

Il portavoce Daniel Hagari ha annunciato che l'esercito israeliano avrebbe riconquistato il controllo di 22 centri abitati e 29 varchi che erano stati utilizzati da Hamas per infiltrarsi nel Paese. Nel frattempo, le forze armate israeliane hanno condotto ben 500 raid aerei contro obiettivi di Hamas nelle ultime 24 ore. Fonti israeliane hanno confermato che almeno 700 persone sono state uccise da quando sono iniziati gli attacchi, mentre 100 persone sono state prese in ostaggio e 2.500 sono rimaste ferite. Anche il Ministero della Salute di Gaza ha aggiornato il bilancio con più di 430 palestinesi uccisi e 2.200 feriti.

Anche lo sport risente, inevitabilmente. di quanto sta accadendo. Per questo motivo l'UEFA ha rinviato tutte le partite in programma in Israele nelle prossime due settimane alla luce dell'attuale situazione di sicurezza nel paese. La nazionale maggiore avrebbe dovuto giocare contro la Svizzera per le Qualificazioni Europee 2024 il 12 ottobre, l'Under 21 contro Estonia e Germania sempre per gli Europei e un torneo Under 17 che dall'11 al 17 ottobre avrebbe coinvolto le Nazionali di Belgio, Gibilterra e Galles. Da definire ancora il rinvio di Kosovo-Israele del 15 ottobre.

I ragazzi dell’Under 21 di Israele.

Questa la nota pubblicata dall'UEFA nelle scorse ore: