Parma-Juventus si gioca sabato 19 dicembre alle 20.45 allo stadio ‘Tardini'. È l'anticipo serale della 13sima giornata del campionato di Serie A. Un match importante per i bianconeri che arriva dopo la sfida infrasettimanale contro l'Atalanta. È un vero e proprio tour de force fino alla pausa di Natale quello che attende i club, in particolare per la formazione di Andrea Pirlo che ha bisogno di recuperare terreno perso e punti per agganciare il Milan in vetta alla classifica. Il match in terra emiliana non è dei più semplici per la ‘vecchia signora' che si troverà al cospetto di un avversario in grado di mettere i bastoni tra le ruote alla capolista, sfiorando il colpo grosso a San Siro. L'incontro verrà trasmesso in diretta streaming.

Parma-Juventus dove vederla in TV

Dove è possibile vedere Parma-Juventus? La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Per vederla in TV e in chiaro ci si potrà collegare al canale 209 di Sky (Dazn 1) riservato agli abbonati della piattaforma satellitare. Usufruendo di una buona connessione a internet, invece, sarà possibile invece fruire della Smart Tv collegandola ai supporti tecnologici abituali.

La diretta streaming di Parma-Juventus

Parma-Juventus in diretta streaming, dove vederla? Si potranno utilizzare i consueti dispositivi fissi (pc) e mobili (smartphone, notebook, tablet) attraverso i quali usufruire dell'applicazione che permette il collegamento a Dazn (previo abbonamento oppure pagamento del singolo evento). L'offerta dell'emittente prevede un ampio pre-partita, nel quale ci saranno interviste e presentazione tattica della sfida, i consueti flash dal terreno di gioco con i calciatori tra un tempo e l'altro e infine gli eventuali episodi da moviola che caratterizzano il post gara. Per i tifosi sarà possibile assistere all'incontro anche on-demand, sfruttandone la registrazione in archivio.