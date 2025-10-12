Dove vedere Olanda-Finlandia e Danimarca-Grecia, le partite delle Qualificazioni ai Mondiali oggi in TV

Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma domenica 12 ottobre 2025. In campo Olanda, Croazia e Danimarca. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming.

Proseguono gli impegni delle nazionali europee per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Il programma completo di oggi, domenica 12 ottobre 2025 settembre, vedrà scendere in campo Olanda, Croazia e Danimarca: tutte le informazioni su dove vedere i match in diretta tv e streaming.

L'Olanda torna in campo dopo la vittoria per 4-0 su Malta e ospita la Finlandia nello scontro diretto in vetta al gruppo G. Partita importantissima anche per la Danimarca, che a Copenaghen riceve la Grecia dopo il 6-0 rifilato alla Bielorussia (doppietta di Hojlund e gol dell'ex Lecce Dorgu): nel girone C testa a testa tra i danesi e la Scozia per la vetta. La Croazia è prima nel raggruppamento L a pari punti con la Cechia ma ha una partita in meno: Modric & co ospitano Gibilterra e sperano in passo falso dei rivali contro le Isole Faroe. Sfida interessante nel gruppo H tra Romania e Austria.

Le partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma il 12 ottobre

Il calendario completo della partite valide per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali 2026 in programma oggi, domenica 12 ottobre 2025, a partire dalle ore 15:00. Dalle ore 20:00 studio prepartita con Roberta Noè e Paolo Ciarravano

Scozia-Bielorussia (Gruppo C), ore 18 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Danimarca-Grecia (Gruppo C), ore 20.45 (Sky Sport Uno, canale 201, e Now)

Olanda-Finlandia (Gruppo G), ore 18 (Sky Sport Uno, canale 201, e Now)

Lituania-Polonia (Gruppo G), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

San Marino-Cipro (Gruppo H), ore 15 (Sky Sport MIX e Now)

Romania-Austria (Gruppo H), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Isole Faroe-Cechia (Gruppo L), ore 18 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Croazia-Gibilterra (Gruppo L), ore 20.45 (Diretta gol – Sky Sport Calcio, canale 202, e Now)

Dove vedere in diretta tv e streaming le partite di qualificazione ai Mondiali 2026

Le partite valide per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali 2026 saranno visibili in diretta tv, previo abbonamento, sulla piattaforma satellitare di Sky e su NOW. La diretta streaming per gli abbonati Sky con Sky-Go è disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tabelt.