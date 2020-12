Milan-Lazio è il big match della giornata numero 14 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita tra i rossoneri di Pioli e i capitolini di Inzaghi si gioca mercoledì 23 dicembre 2020 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Dopo la vittoria in casa del Sassuolo il Diavolo non farà sconti ai biancocelesti, che domenica hanno battuto 2-0 il Napoli e si sono rilanciati dopo un paio di passi falsi. Il Milan sembra aver perso lo sprint di inizio stagione e sta pagando qualcosa a livello di infortuni e di forma fisica, dovuta probabilmente ad una preparazione anticipata per i preliminari di Europa League; mentre i biancocelesti hanno mostrato due facce in questa prima parte di annata: molto bene in Champions League e a corrente alternata in campionato.

Lo scorso anno a San Siro Ciro Immobile e Joaquin Correa mandarono KO i rossoneri in rimonta: dopo l'autorete di Bastos la coppia d'attacco capitolina mise a ferro e fuoco la difesa del Milan e ribaltò la sfida.

Milan-Lazio, dove vederla in TV

Milan-Lazio si gioca mercoledì 23 dicembre 2020 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno gustarsi la gara anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La diretta streaming di Milan-Lazio

L’incontro di San Siro tra i rossoneri e i capitolini verrà trasmesso da DAZN e sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).