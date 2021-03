in foto: Italia – Irlanda del Nord dove vederla sulla Rai: canale TV in chiaro, streaming, formazioni e orario della partita

La Nazionale Italiana torna in campo questa sera per l'esordio alle qualificazioni dei Mondiali 2022: allo stadio Ennio Tardini di Parma gli Azzurri di Mancini sfideranno l'Irlanda del Nord per la prima partita della fase a gironi nel gruppo C, in programma oggi alle ore 20.45. Dopo la gara di stasera, la Nazionale sfiderà le altre squadre del girone (Bulgaria, Lituania e Svizzera).

L'Italia non perde dal settembre del 2018 e spera di inanellare una nuova vittoria: le statistiche volgono a favore degli Azzurri, che hanno perso solo uno dei nove precedenti contro l'Irlanda del Nord (6 vittorie e 2 pareggi). Il confronto più recente tra le due nazionali è datato 2011 e si chiuse con un netto 3-0 in favore dell'Italia. "È la prima partita del gruppo e viene dopo molti mesi, si tratta della gara più insidiosa" ha dichiarato il ct della Nazionale Roberto Mancini alla vigilia del match.

La partita sarà visibile in chiaro su Rai Uno e in streaming su RaiPlay; le scelte di Mancini sulla formazione dell'Italia sono già chiare: tridente offensivo con Chiesa, Immobile e Insigne, Bonucci e Chiellini in difesa. L'unico nodo da sciogliere è la scelta per il ruolo di mezz'ala di Barella o Pellegrini.

Partita: Italia – Irlanda del Nord

Italia – Irlanda del Nord Quando si gioca: giovedì 25 marzo 2021

giovedì 25 marzo 2021 Stadio: Ennio Tardini (Parma)

Ennio Tardini (Parma) Orario: 20.45

20.45 Canale TV: Rai Uno

Rai Uno Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Competizione: Qualificazioni Mondiali Qatar 2022

Italia-Irlanda del Nord, dove vederla in TV

Il match tra Italia e Irlanda del Nord verrà trasmesso in diretta televisiva su RaiUno, che andrà in onda subito dopo l'edizione serale del telegiornale della rete principale della TV di stato. Tutte le partite della Nazionale italiana per le qualificazioni ai mondiali 2022 vengono trasmesse in chiaro dalla Rai, mentre alcune delle partite delle Nazionali straniere sono disponibili in chiaro su Mediaset.

La diretta streaming di Italia-Irlanda del Nord

Sarà possibile seguire il primo impegno della Nazionale Italiana di calcio verso il Mondiale del Qatar anche in streaming su RaiPlay collegandosi al sito oppure scaricare l'applicazione dedicata su dispositivi mobili. Oltre alla diretta streaming, su RaiPlay sarà possibile rivedere la partita in replica o guardare gli highlights e gli episodi più importanti del match.

Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord

Roberto Mancini non dovrebbe cambiare il 4-3-3 che tanto bene ha portato nei mesi scorsi, con una mediana composta da Pellegrini, Verratti e Locatelli e Immobile al centro dell'attacco supportato da Insigne e Chiesa. Il ct dell'Italia deve solo sciogliere il nodo a centrocampo, dove Barella potrebbe lasciare il posto a Pellegrini al fianco di Verratti e Locatelli. Tra i pali c'è Gigio Donnarumma. Dall'altro lato, il ct dell'Irlanda del Nord Ian Baracloug potrebbe puntare su un 3-5-2, proponendo in attacco l'ex Palermo e Reggina Lafferty.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis. Allenatore: Ian Baraclough.

Arbitro: Palabiyik (Turchia)

Guardalinee: Ersoy e Olguncan (Turchia)

Quarto uomo: Özkahya (Turchia)

Italia alle qualificazioni Mondiali 2022, le prossime partite nel girone

Ecco il calendario delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per l'Italia, con le prossime partite che la Nazionale Italiana dovrà affrontare per conquistare un posto a Qatar 2022: