Nel mese di marzo iniziano le Qualificazioni ai Mondiali 2022 della zona europea. Si disputano ben tre giornate di Qualificazione nell'arco di una settimana, tra il 24 e il 31 marzo. Le partite dell'Italia saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Ma gli appassionati di calcio e in particolare quelli di calcio internazionale avranno modo di vedere anche le partite delle principali nazionali in chiaro precisamente sul canale 20 del digitale terrestre, canale tv di Mediaset.

Qualificazioni Mondiali 2022 in TV, le partite trasmesse da Mediaset

Sarà possibile seguire in diretta tv però anche tante partite di Qualificazioni ai Mondiali del 2022. Gare internazionali di squadre importanti, come quelle dell'Inghilterra, che domenica 28 marzo affronterà l'Albania guidata da Edy Reja, ex allenatore di Napoli e Lazio, ma anche del Belgio di Lukaku, Mertens e De Bruyne.

In diretta tv sul canale 20 del digitale terrestre di Mediaset si potranno seguire due partite molto attese Serbia-Portogallo, con Cristiano Ronaldo impegnato al Marakanà di Belgardo, sabato 27 marzo. Intrigante è anche il match tra la Turchia e l'Olanda. E sempre sul canale 20 sarà possibile seguire i campioni del mondo della Francia che affronteranno l'Ucraina.

Questo è l'elenco delle partite delle Qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 della zona europea che saranno trasmesse in tv: