Barcellona-PSG, dove vederla in chiaro in TV e streaming: le probabili formazioni

A cura di Vito Lamorte

Barcellona e PSG sono pronte a sfidarsi per la partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024. Si parte dal 3-2 per i catalani maturato al Parco dei Principi, che nella gara d'andata sono stati trascinati dalla doppietta di Raphinha e dal sigillo decisivo di Christensen che ha reso vane le reti di Dembélé e Vitinha. La gara si giocherà all'Estadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona con la diretta TV in chiaro su Canale 5.

Il PSG costretto a vincere con due goal di scarto per approdare in semifinale mentre con una rete di differenza si andrebbe ai supplementari: al Barcellona basterà non perdere davanti al proprio pubblico per tornare tra le migliori quattro d'Europa. La squadra di Xavi nel weekend ha vinto 1-0 in casa del Cadice con gol di Joao Felix e prosegue il suo viaggio al secondo posto della Liga mentre il PSG non è sceso in campo nell'ultimo weekend ma comanda la Ligue 1 con 10 punti di vantaggio sul Brest.

La vincente di questo confronto se la vedrà con chi passerà il turno tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Barcellona-PSG in TV: orario e canale in chiaro

Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita tra Barcellona e PSG in diretta TV e streaming:

Partita: Barcellona-PSG

Data: martedì 16 aprile 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Estadio Olimpico Lluis Companys, Barcellona

Canale TV: Canale 5, Sky Sport Uno

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, quarti ritorno

Dove vedere Barcellona-PSG in diretta streaming

Barcellona-PSG sarà possibile seguirla in diretta TV in chiaro su Canale 5, con telecronaca di Riccardo Trevisani. Non sarà invece possibile vederla invece su Prime Video, che trasmette un incontro del mercoledì. Sky invece trasmetterà in TV Real-City e cioè la sfida tra i due allenatori più vincenti in assoluto sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (252) e Sky Sport 4K. Su Sky telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, commento tecnico di Luca Marchegiani.

La super sfida si potrà seguire anche in diretta streaming. Potranno farlo tutti coloro che lo vorranno. Perché Barcellona-PSG si potrà seguire anche in chiaro sulla piattaforma Mediaset Infinity, che dà l'accesso gratuito a Canale 5. I rispettivi abbonati potranno farlo invece con Infinity+, Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni di Barcellona-PSG

Buone notizie per Xavi che dovrebbe recuperare Pedri per schierarlo dall'inizio in mediana insieme a De Jong e Gundogan, l'emergenza a centrocampo è così finita. All'appello manca solo Gavi, ancora infortunato. In attacco Yamal e Raphina accompagneranno Lewandowski, in difesa ancora spazio al giovane Cubarsì.

Luis Enrique dovrebbe cambiare in parte la formazione titolare, visto che all'andata qualcosa è andato storto: davanti a Donnarumma, protagonista di un brutto errore all'andata, dovrebbero giocare Hernandez, Marquinhos, Hakimi e Nuno Mendes. In mediana possibile l'inserimento di Lee con Vitinha e Fabian Ruiz. In attacco Mbappè con Dembelé e Barcola.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes; Lee, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.