Partite Serie A oggi, dove vederle in TV e streaming: calendario e programma della 33ª giornata Le partite di Serie A in programma per la 33a giornata. Oggi, domenica 21 aprile, in campo quattro sfide: Sassuolo-Lecce, Torino-Frosinone, Salernitana-Fiorentina e Monza-Atalanta. Lunedì il derby di Milano e Roma-Bologna.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Inter di lunedì 22 aprile è il big match della 33a giornata di Serie A. Il derby di Milano potrebbe decretare lo Scudetto aritmetico dei nerazzurri con qualche giornata d'anticipo. Un lungo weekend che si aperto però venerdì con Genoa-Lazio ed è poi proseguito con Cagliari-Juventus, Empoli-Napoli e Verona-Udinese giocate sabato. Nella giornata di oggi, domenica 21 aprile, in programma ci sono altre quattro sfide interessanti in attesa della stracittadina milanese che si giocherà al Meazza.

In campo nella giornata odierna sarà interessante assistere alla sfida salvezza che il Sassuolo di Ballardini giocherà in casa contro il Lecce alle ore 12:30 nel lunch match. Si proseguirà poi con Torino-Frosinone alle 15 che rappresenta l'ennesima chance salvezza per la squadra di Di Francesco e l'occasione per i granata di Juric di guadagnare ulteriori punti per sperare ancora nell'Europa. Alle 18 sarà poi il turno di Salernitana-Fiorentina con i granata a un passo dalla retrocessione e i viola a caccia di punti preziosi. Chiude in serata Monza-Atalanta alle 20:45. Qui il programma completo della domenica di Serie A per la 33a giornata.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

ore 12:30 – Sassuolo-Lecce (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport canale 251)

ore 15 – Torino-Frosinone (DAZN)

ore 18 – Salernitana-Fiorentina (DAZN)

ore 20:45 – Monza-Atalanta (DAZN)

Le partite di Serie A di domani

Il programma della 33a giornata di Serie A si completerà domani, lunedì 22 aprile, con altre due partite, compreso il derby di Milano che potrebbe decidere lo Scudetto in favore dei nerazzurri.

ore 18:30 – Roma-Bologna (DAZN)

ore 20:45 – Milan-Inter (DAZN)

Dove vedere la 33ª giornata di Serie A in TV e streaming

Tutte le partite della 33ª giornata di Serie A saranno visibili in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) su DAZN. Il programma comprende anche le 3 gare in co-esclusiva trasmesse sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport (e in streaming su Sky Go e NOW). Gli incontri in esclusiva streaming su DAZN potranno essere visti anche su Sky collegandosi al canale Zona DAZN (214 di Sky), fruibile per chi ha attivato il servizio.