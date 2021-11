Dove vedere l’Italia in TV nelle qualificazioni Mondiali 2022: canale Rai delle partite Le partite dell’Italia per le qualificazioni dei Mondiali 2022 in Qatar vengono trasmesse in TV in chiaro dalla Rai e in streaming su RaiPlay. Su Rai Uno andrà in onda la diretta TV delle prossime partite dell’Italia, impegnata nel girone C.

Si avvia verso la conclusione il percorso della Nazionale italiana verso le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Dopo il pari in casa con la Svizzera, l'Italia di Mancini affronterà l'ultima decisiva partita del Girone C, quella contro l'Irlanda del Nord. Il match è in programma oggi, lunedì 15 novembre 2021, alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai Uno e in streaming su RaiPlay. Il risultato di questa partita decreterà se la Nazionale guidata da Mancini chiuderà al primo posto della classifica, guadagnandosi l'accesso diretto ai Mondiali, oppure dovrà affrontare i playoff in quanto seconda del girone.

Tutte le partite dell'Italia vengono trasmesse in diretta TV sulla Rai, che proporrà le gare degli azzurri allenati da Roberto Mancini sia in TV che in diretta streaming su RaiPlay. Nel gruppo C insieme all'Italia ci sono Bulgaria, Lituania, Svizzera e Irlanda del Nord. Ecco dove vedere le partite dell'Italia in chiaro sulla Rai e in streaming.

Qualificazioni mondiali 2022 in TV, dove vedere l'Italia in chiaro

È Rai 1 il canale che manderà in onda in chiaro (senza alcun costo aggiuntivo) la diretta della partita della Nazionale di Roberto Mancini. Telecronaca e commento tecnico dell'incontro saranno preceduti dai consueti collegamenti tra studio e campo, sia prima sia dopo la gara, per raccogliere interviste e opinioni a corredo del match.

Dove vedere le partite dell'Italia in diretta streaming

Sarà possibile seguire le partite dell'Italia anche in diretta streaming. Utilizzando una buona connessione a internet per una migliore ricezione e conversione del segnale, ci si potrà collegare alla piattaforma di Rai Play. Previo registrazione gratuita si accederà ai contenuti proposti nel palinsesto della programmazione dei differenti canali della TV di Stato. I dispositivi da utilizzare sono i consueti: fissi (pc oppure una smart tv) e mobili (smartphone, notebook, tablet).

Le prossime partite dell'Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2022

La Nazionale è inserita nel Gruppo C assieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Di seguito il calendario delle prossime gare per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar: