Italia-Galles è il match valido per la terza giornata del girone A degli Europei 2021. La sfida tra la nazionale allenata da Roberto Mancini e quella di Page, si gioca domani, domenica 20 giugno, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma in contemporanea con Svizzera – Turchia. La partita, che conclude la fase a gironi, è decisiva per entrambe le squadre in vista della definizione della classifica finale. L'Italia, con 6 punti in classifica e momentaneamente in vetta al girone, è matematicamente qualificata agli ottavi. La sfida con il Galles sarà fondamentale per stabilire se gli azzurri di Mancini passeranno come prima o seconda e, di conseguenza, definirà l'avversaria dell'Italia agli ottavi. Il Galles, invece, con quattro punti in classifica, è ad un passo dalla qualificazione.

La nazionale di Roberto Mancini potrebbe confermare il blocco che è sceso in campo già contro Turchia e Svizzera nelle prime due giornate. Difficile pensare che il tecnico possa cambiare qualcosa nonostante la qualificazione già acquisita. In difesa, assente Chiellini, infortunatosi durante la partita con la Svizzera, ci sarà sicuramente Acerbi al fianco di Bonucci. Tutto confermato in attacco.

Nel Galles invece, tutto confermato con Bale, Ramsey e James, perfetti contro la Turchia nella vittoria per 2-0, che potrebbero giocare alle spalle di Moore in un 4-3-3 che si trasforma in 4-2-3-1 in fase offensiva.

Il match tra gli azzurri e i gallesi sarà trasmesso dalla piattaforma satellitare di Sky che garantisce la visione di tutte le 51 gare degli Europei, ma anche dalla Rai. La tv di Stato trasmette invece solo le 27 gare più interessanti del torneo in chiaro ma tutte quelle della Nazionale italiana.

Partita: Italia-Galles

Italia-Galles Giorno: domenica 20 giugno 2021

domenica 20 giugno 2021 Orario: 18:00

18:00 Dove si gioca: Stadio Olimpico di Roma

Stadio Olimpico di Roma Canale TV: Sky – Rai

Sky – Rai Diretta streaming: Sky Go – Rai Play

Sky Go – Rai Play Competizione: Euro 2020, 3ª giornata Girone A

A che ora gioca l'Italia agli Europei

La partita tra la Nazionale Italiana e quella gallese si gioca domani, domenica 20 giugno 2021, con calcio d'inizio fissato alle ore 18.00. Il match, valido per la terza giornata del Girone A degli Europei, chiuderà la fase a gironi e deciderà la classifica finale del gruppo.

Italia – Galles dove vederla su Rai e Sky: canale Tv e streaming

La sfida tra Italia e Galles, valida per la 3a giornata del gruppo A degli Europei 2021, sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky. La partita sarà visibile ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251 (251). Inoltre, sarà garantita la visione del match dell'Olimpico anche in chiaro sulle reti Rai. Rai Uno infatti trasmetterà la diretta della gara.

Sarà inoltre possibile vedere Italia-Galles anche in diretta streaming attraverso l'app di Sky Go disponibile per dispositivi mobili. Sarà necessario scaricare l'applicazione, inserire le proprie credenziali d'accesso e sintonizzarsi al canale dedicato all'evento. La sfida dell'Olimpico sarà inoltre disponibile in streaming anche su RaiPlay, il servizio online della Rai.

Europei 2021, dove si gioca Italia – Galles

La partita tra Italia e Galles si gioca allo stadio Olimpico di Roma con la Capitale italiana che ha aderito al progetto della Uefa come una delle 11 città che ospiterà alcune gare degli Europei itineranti. Sarà l'ultima partita che l'Italia giocherà a Roma durante questo Europeo: la prossima partita della Nazionale Italiana agli ottavi si terrà a Londra o ad Amsterdam in base al piazzamento degli azzurri nella classifica finale del girone e, di conseguenza, all'avversaria.