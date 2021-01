Inter-Crotone è la prima partita del 2021 per le squadre di Antonio Conte e di Giovanni Stroppa, che si giocherà domenica 3 gennaio alle ore 12.30 e aprirà i battenti della 15a giornata di campionato di Serie A. Una partita che si disputa a San Siro, ancora chiuso al pubblico per le direttive anti Covid e che è la prima delle 9 partite in programma per un turno che si disputerà tutto in una giornata.

L'Inter ha archiviato il 2020 con sette vittorie consecutive che l'hanno confermata al secondo posto in classifica ad un passo dalla capolista Milan. Un ‘filotto' che ha permesso ai nerazzurri di lasciarsi alle spalle diverse avversarie dirette come Juventus e Napoli, Lazio e Roma. Adesso, però, ci vorrà continuità di rendimento subito dopo la pausa invernale per dare un segnale forte ad una stagione i ncui gli unici obiettivi rimasti sono scudetto e Coppa Italia.

Il Crotone di Stroppa veleggia in acque mosse, lottando per la zona promozione insieme a Genoa e Torino e con Spezia e Parma a pochi punti dal fondo classifica. L'ultima partita del 2020 è stata però un successo: 2-1 interno proprio con il Parma che ha rilanciato la squadra di Stroppa che adesso dovrà sperare in un colpo importante in quel di San Siro.

Inter-Crotone, dove vederla in TV

Nonostante l'orario della partita, solitamente riservato alle partite DAZN, Inter-Crotone sarà trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Su Sky solamente gli abbonati al servizio satellitare potranno usufruire della diretta integrale, con collegamenti pre e post gara del match di San Siro che inizia alle 12.30.

La diretta streaming di Inter-Crotone

In alternativa alla fruizione in televisione tramite il satellite di Sky, Inter-Crotone è una partita che può essere vissuta in diretta anche attraverso internet. Con una connessione a banda larga e scaricando l'app dedicata, SkyGo, Inter-Crotone è visibile sui propri devices, tablet o smartphone. Sempre attraverso il servizio esclusivo per abbonati, con un pc ci si può collegare al sito Sky e tramite SkyGo vedere il match sul proprio notebook e computer. Anche NowTV è a disposizione, dietro l'acquisto della partita o dei pacchetti dedicati alla Serie A.