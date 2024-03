Dove vedere il sorteggio dei quarti di Champions League in TV e streaming: orario e canale Nel sorteggio di Nyon l’Italia non presenta nemmeno una squadra. Non sono previsti paletti e sono possibili i derby. Il tabellone della Champions verrà reso noto venerdì 15 marzo alle ore 12. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il quadro delle squadre qualificate per gli ottavi di finale di Champions League si è completato con le qualificazioni dell'Atletico Madrid, che ai rigori ha eliminato l'Inter, e del Borussia Dortmund. L'Italia è rimasta senza squadre ed è un risultato tremendo considerato il cammino della passata stagione (tre squadre tra le prime otto) Real Madrid e Manchester City, vincitrici delle ultime due edizioni, sono ancora le squadre favorite, e non essendoci paletti potrebbero sfidarsi già nei quarti. Venerdì 15 marzo a Nyon verrà sorteggiato il tabellone finale della Champions, perché oltre ai quarti si scopriranno anche gli abbinamenti delle semifinali.

A che ora si sorteggiano i quarti di Champions League: l'orario

Come tradizione vuole l'orario in cui partono i sorteggi della Champions League è quello delle 12. Dopo una breve introduzione con i nomi delle squadre qualificate e un breve filmato con le gesta delle otto qualificate, il direttore generale Marchetti darà il là alla cerimonia specificando che non ci sono paletti. Sono possibili derby e non ci sono teste di serie.

Dove vedere i sorteggi di Champions League

Il sorteggio dei quarti e nel complesso del tabellone della Champions League 2023-2024 si potrà seguire in diversi modi. In TV sarà mandato in onda in chiaro sul 20 (canale Mediaset del digitale terrestre) e su Sky (al canale 200). Lo streaming sarà possibile con Mediaset Infinity, Sky Go, NOW e con gli account ufficiali della UEFA.

Le squadre qualificate ai quarti di Champions League

Il Real faticando ha eliminato il Lipsia, che ha recriminato tanto. Mentre il City campione si è liberato facilmente del Copenaghen. Il Bayern ha estromesso la Lazio, il PSG con un super Mbappé ha fatto fuori la Real Sociedad. Poi si è aggiunto il Barcellona, che ha eliminato il Napoli. Ai rigori sono passate l'Arsenal e l'Atletico Madrid, che ha eliminato l'Inter. Pure il Borussia Dortmund ai quarti.

Real Madrid

Manchester City

Paris Saint Germain

Bayern Monaco

Atletico Madrid

Barcellona

Arsenal

Borussia Dortmund